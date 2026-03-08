新北童軍教育結合高齡長照關懷 啟動跨代共好新行動

新北市童軍與新北市教育局長張明文擊掌，展現蓬勃朝氣。（記者黃政嘉攝）

新北市今天於積穗國中舉辦童軍節慶祝大會，邀請韓國童軍會全羅南道聯盟及全市各校共2000多名童軍齊聚交流，今年以「全齡童樂齊步走」為主軸，正式宣布啟動童軍結合高齡長照關懷行動，宣示將「日行一善」精神制度化導入社區服務，讓童軍教育從校園延伸至社區，實踐跨代共好。

新北市教育局長張明文表示，新北市自2015年率先達成「校校有童軍」，全市童軍人數已突破1萬人，日前教育部公布童軍績優評選，新北市囊括19項獎項，連6屆蟬聯全國第一，今年更進一步將童軍服務量能系統性延伸至高齡長照領域，透過專業培訓與機構媒合，讓學生在真實場域中學習同理與責任，在服務中培養公民素養，也讓長者感受年輕世代的溫暖與活力。

教育局指出，此次高齡關懷行動呼應聯合國永續發展目標（SDGs）「健康與福祉」、「優質教育」及「減少不平等」3大核心精神，規劃童軍團與長照機構合作，推動童軍技能教學、數位陪伴、團康律動等多元服務，並建立服務時數與培訓機制，預計今年累積1萬小時以上高齡關懷服務時數，使服務學習更專業、更具延續性，也深化童軍生命教育的實踐內涵。

慶祝大會現場並表揚23團績優童軍團及多項獎章，獲頒銅鹿服務獎章的思賢國小老師楊芳琪說，看見孩子在服務中成長，是身為童軍服務員最珍貴的收穫，未來將持續陪伴更多孩子實踐「一日童軍，一世童軍」的信念。

教育局強調，此次首創結合高齡長照關懷行動，讓童軍教育邁向全齡共融的新階段，未來將持續整合資源，深化跨代合作，讓每位童軍都在服務中累積責任與行動力，成為推動全齡友善與永續城市的重要力量。

新北市白雲國小王楷發獲頒稚齡童軍優秀童軍獎章。（圖由新北市教育局提供）

新北市教育局長張明文、衛生局高齡長期照顧處長林惠萍及童軍代表共同進行「八載回首，跨代共好」啟動儀式。（圖由新北市教育局提供）

