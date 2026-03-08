桃園道路巡查用AI彌補人力不足 坑洞案件4年降幅逾1成

道路巡查車每20公尺拍攝1張道路現況照，系統會結合AI模型主動偵測並辨識路面破壞情形。（養工處提供）

過去不乏騎士因路面坑洞慘摔傷亡案例，受限於養護人力不足，桃園市於2020年前開始規劃AI輔助，提高道路巡查效率並即時修復，近4年坑洞案件下降10.5％，尤其民眾通報坑洞案件大幅減少。

桃市府養護工程處表示，桃園市道路長度1277.3公里、面積約1916.1萬平方公尺，規模是台北市的1.23倍，養護需求龐大但人力資源有限，市府在2020年規劃原有的道路養護系統導入AI，並於隔年正式納入新版系統。

請繼續往下閱讀...

副處長高必嫻表示，桃園市道路養護資訊管理平台系統，能夠即時顯示巡查車當下的位置，同時紀錄車輛行駛軌跡，在執行巡查道路工作時，巡查車每20公尺拍攝1張道路現況照，系統會利用上傳的照片結合AI模型，主動偵測並辨識路面破壞情形，有助工程人員即時進行修復，目前AI對路面破壞的辨識正確度已達90％。

養工處統計，近4年坑洞案件有逐年下降趨勢，2022年總案件數3萬1785件、2023年2萬7510件、2024年2萬9147件、2025年2萬8964件，近4年總計減少10.5%，其中由民眾通報的案件大幅下滑，從1140件降至397件，顯示大部分坑洞是由機關發現；而近4年4小時內修復完成比例，也從81.95％提高到93.86%。

養工處分析路面破壞類型，坑洞就佔了逾8成，最主要的成因是自然損壞，其次是路基軟弱、管線回填不佳及交通因素。

高必嫻表示，養工處透過時效扣點與管線列管加強道路養護，例如，針對巡修廠商處理超過4小時案件，系統會進行扣點處分，若屬管線單位須負責的案件，則會直接列冊於管線會議中進行追蹤，並要求限期改善，系統每月亦會主動篩選10大最差路段，以此進行養護改善排序。

此外，養工處、市府其他機關及區公所的平均修復時效，都已控制在4小時內，後續將研議把目標縮短至3小時內，並計畫將智能巡查作業逐步推廣至區公所。

桃園市導入AI輔助道路巡查，提高道路修復速度。（養工處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法