鯉魚潭孩童溺斃餘波 縱管處要求縣府制訂法規前暫停營業

花東縱谷國家風景區管理處避免花蓮縣壽豐鄉鯉魚潭翻船憾事重演，依法要求載客動力小船及腳踏船等浮具業者通過檢驗前即日起暫停營運。（記者王錦義攝）

花蓮縣知名觀光景點鯉魚潭在春節期間發生天鵝腳踏船翻覆意外，造成9歲男童溺斃，國民黨立委傅崐萁要求主管機關交通部觀光署花東縱谷國家風景管理處負起責任，縱管處以花蓮縣政府「花蓮縣未具船型之浮具管理與檢查標準作業程序」遭廢止，在地方未新訂自治法規前，要求水域遊憩活動業者即日起暫停營業；對此，縣府觀光處回應，依法應該是縱管處要訂自治條例，要縣府訂自治條例完全於法無據。

鯉魚潭風景遊憩區2月19日發生天鵝船翻船意外，造成9歲男童不幸溺斃，遊憩區主管機關縱管處避免悲劇重演，6日依「水域遊憩活動管理辦法」第7條，要求周邊經營載客動力小船、腳踏船等浮具的業者即日起停止營運，待縣府訂定相關的經營管理及船隻檢驗的相關自治法規，業者取得營運許可才可復業。

花蓮縣政府觀光處長余明勲今回應說，依照《發展觀光條例》，鯉魚潭的管理權責在縱管處，管理機關應自訂自治條例而非推給縣府，並質疑業者營運40多年，突下禁令已違反「信賴保護原則」。縣府法制科也認為，縱管處要求「營運許可證」缺乏法規依據，在未辦理禁止公告前，無權限制民眾經營水域遊憩。

花蓮縣鯉魚潭商圈發展協會林盈裕則說，5日曾與縱管處及相關單位開會討論水域遊憩相關管理措施，沒想到隔天竟突然接獲載客動力小船、腳踏船等都不能營業的消息，讓周邊18家業者相當無奈，憂心頓時失去生計恐使生活陷入困境。

他說，船隻在鯉魚潭營運50多年，當初有營利事業登記證就可以營業，為何發生意外後才突然要求要取得營業許可，等同用法條在壓制業者，店家們除向民代陳情希望能提案重修相關自治法規，也期盼中央跟縣府盡快協調幫助店家在最短的時間內復業。

副議長徐雪玉及議員林品仰、林正福在會商後決議，請縱管處在法令未完善、權責機關未明確前，應讓業者繼續營業，避免影響觀光產業。地方人士則憂心，鯉魚潭動力船速限問題長期存有爭議，若中央與地方政府持續在監理權責上互踢皮球，不僅難以撫平罹難者家屬傷痛，更將重創花蓮觀光形象。

不過對比南投日月潭，南投縣政府訂有《南投縣載客小船營運管理自治條例》，浮具管理透過《南投縣無動力浮具管理辦法》落實檢驗，日月潭速限規範10節，但嚴格規範碼頭50米內須降至5節；而花蓮縣政府去年6月12日廢止「花蓮縣未具船型之浮具管理與檢查標準作業程序」，導致目前中央與花蓮雙方為了「誰該訂法規」互推責任。

