    首頁 > 生活

    守護失智長者 竹縣新豐鄉開辦「樂高學堂」

    2026/03/08 11:58 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣在新豐鄉開辦「樂高學堂」守護失智長者。（圖擷取自竹縣府官網）

    新竹縣在新豐鄉開辦「樂高學堂」守護失智長者。（圖擷取自竹縣府官網）

    新竹縣新豐鄉最近開辦1處「樂高學堂」，並非是要教年輕學子如何挑戰作樂高機器人，而是要守護在地的失智長者，成為新竹縣內第12個提供失智長者共同照護的關懷據點。

    縣府高齡長照處長許瑜庭說，這個「新豐樂高學堂」是他們跟新竹縣銀髮暨失智症照顧服務協會共同開辦的。到2024年底，全國失智人口已突破35萬人，推估未來20年平均每天將新增近48名失智症者，而新竹縣65歲以上的失智人口約8500到9000人。

    為提供失智長輩更好的照護，新竹縣設置5家失智共同照護中心（共照中心），由醫療團隊負責確診評估、個案管理以及醫療轉介；並規劃12處像是前述新豐樂高學堂般的「失智據點」，承接共照中心所轉介的個案，提供認知促進課程、家屬支持團體跟在地喘息服務，畢竟失智症並非單一疾病，而是包含退化性、血管性以及其他像是：營養失調、腦傷等多種成因的症狀群，若能透過據點早期診斷介入，部分類型就仍有望改善。

    她說，從今年起，長照3.0服務不限年齡，只要經醫師診斷具失智症且有照護需求者都提供服務，且特別強化對「輕度失智症」與「衰弱長者」的早期預防性服務，整合進居家醫療與長照資源，把照護延伸到出院準備並優化喘息服務。

    所以只要是住在新竹縣，經長照管理中心評估失能等級是第2到第8級者，無論是否是失能長者、身心障礙者或經診斷具失智症狀者，都可撥打1966申請長照服務。

