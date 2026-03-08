為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    親手頒獎給大寶！蔣萬安出席童軍節大會

    2026/03/08 11:20 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市長蔣萬安8日出席台北市童軍會115年童軍節大會活動，並親自頒發優秀童軍獎章給大兒子蔣得立。（記者廖振輝攝）

    台北市長蔣萬安今（8）以市長及台北市童軍會榮譽會長身份，出席台北市童軍會115年童軍節大會活動，頒發童軍最高榮譽「國花級榮譽獎章」，也親自將優秀童軍獎章頒給長子「大寶」蔣得立。另，今為國際婦女節，蔣萬安向現場的女性團長及長期投入童軍教育的女性朋友致敬，祝福大家婦女節快樂。

    蔣萬安致詞時向所有投入童軍教育的夥伴表達敬意。他提到，對童軍教育有深入瞭解，因為家中大寶也是童軍，去年完成了童軍高考。

    蔣萬安回憶孩子分享在陽明山上參加高考時，正值寒流且遭遇大雨，必須艱難環境下煮飯、搭帳篷。他坦言，他與太太起初非常擔心，但看到孩子經歷考驗後長大許多。

    他表示，透過童軍的歷練，孩子學會在團體生活中變得獨立，並在困難中培養韌性，「準備、服務、榮譽」的童軍精神，將成為孩子未來人生旅途面對挑戰時的重要力量。

    蔣萬安也宣布，台北市將於今年7月舉辦四年一度的「台北市童軍大露營」。他熱情邀請全台各縣市以及海內外的童軍朋友來到台北，感受這座城市的熱情與活力。

    台北市長蔣萬安8日出席台北市童軍會115年童軍節大會活動。（記者廖振輝攝）

