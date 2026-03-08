小黑蚊提前猖獗 花蓮市噴藥防治

由於小黑蚊太猖獗，花蓮市公所加強清溝及環境清淨消毒。（圖由市公所提供）

天氣逐漸轉暖，平常夏季才到達高峰期的小黑蚊已開始肆虐，由於小黑蚊太猖獗，花蓮市公所加強清溝及環境清淨消毒，公所指出，近期接獲國福里居民及學校反映，小黑蚊問題相當嚴重，影響學生上課及居民日常生活，因此指示清潔隊先行在該區進行藥劑噴灑，希望能有效降低小黑蚊的生長密度，減少民眾困擾。

市公所指出，環境用藥噴灑雖可在短期內有效降低小黑蚊數量，但仍須搭配民眾共同防治，包括清除青苔等幼蟲孳生環境、做好個人防護等措施，才能避免小黑蚊族群在1至2週內迅速回升。市公所也呼籲市民建立正確防治觀念，攜手維護生活環境品質。

環境噴灑藥劑是除蟲菊精及有機磷劑，主要是針對小黑蚊的成蟲及幼蟲進行防治。清潔隊長吳慶展說，除蟲菊精是以空間噴灑，防治成蟲專用，有機磷劑則是以殘效噴灑，專門做為防治幼蟲，所噴的藥劑均為環保署認證且依規定稀釋，對人畜並無危害。

市長魏嘉彥說，小黑蚊每年約從3月開始進入好發期，暑假期間更是高峰期。市公所目前正辦理環境用藥防治委外招標作業，預計4月完成相關程序。不過國福里小黑蚊情形較為嚴重，因此先行安排清潔隊進行噴藥防治，採取因地制宜方式，優先處理居民反映較多的區域。

魏嘉彥表示，小黑蚊叮咬後奇癢難耐，不僅影響民眾居家生活品質，也可能對觀光形象造成影響，甚至讓部分學生在戶外活動時深受其擾。由於清潔隊人力有限，市公所多年來皆透過委外方式執行全市小黑蚊防治工作，希望透過專業防治降低族群密度，改善環境品質。

小黑蚊學名為「台灣鋏蠓」，屬於蠓科而非蚊科，在台灣主要分布於東部、中部及南部地區，被叮咬後每個人反應程度不同，症狀輕者紅腫發癢，嚴重可能引發過敏。每年4至5月、7至10月是小黑蚊密度高峰期，上午11時至下午4時為小黑蚊叮人高峰時間。飽食血液的雌蟲平均約產30至40粒卵，唯有截斷血源，讓這種嗜血蟲無血可吸、無卵可下，長袖、長褲是最好的防治方式之一。





