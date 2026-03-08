為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    金虎爺會神明祝壽禮變愛心物資 捐助2公益團體

    2026/03/08 09:34 記者王俊忠／台南報導
    台南市議員曾之婕（左三）媒合金虎爺會神明祝壽禮轉捐贈給台灣護家協會及鴻佳啟能庇護中心。（曾之婕服務處提供）

    台南市議員曾之婕（左三）媒合金虎爺會神明祝壽禮轉捐贈給台灣護家協會及鴻佳啟能庇護中心。（曾之婕服務處提供）

    春節期間，台南市東區府城聖巡堂台南金虎爺會祝壽祭典，各地友境宮廟與企業前往賀壽、並敬獻相當可觀的供品。該廟執事人員與市議員曾之婕討論後、決定將壽禮轉變成愛心物資，捐贈給台灣護家協會及鴻佳啟能庇護中心等2處公益團體，讓壽禮發揮善行義舉。

    曾之婕指出，府城聖巡堂台南金虎爺會主祀「包府千歲」，在農曆春節期間舉行祝壽祭典，是東區地方上一大盛事，包括竹篙厝上帝廟、旗尾五福堂、旗山共敬堂、新竹五玄殿、全台西來庵、西羅殿南京真誠堂、六合境油行尾福德爺廟主委張天健、台南顯靈堂、金虎爺會各地分會及在地多家企業前往賀壽。

    曾之婕表示，金虎爺會多年來時常將普度物資透過區公所或是各里里長、社區發展協會分送給東區各里真正需要的對象；去年中秋節前也參與多個單位聯合捐贈物資活動，落實社會公益責任。

    此次金虎爺會捐贈的壽禮物資捐贈社團法人台灣護家協會及鴻佳啟能庇護中心，護家協會長期致力於兒少情緒人際成長、孝情教育、樂齡服務、家庭關懷陪伴等；鴻佳啟能庇護中心，則是提供心智障礙者庇護性就業服務。

