屏東北野祭開始了 體驗戶外野營樂趣

屏東北野祭在高樹鄉新豐親水公園旁盛大舉行，縣長周春米昨晚（7日）前往現場與民眾共同體驗戶外野營樂趣，現場結合露營、音樂與市集，吸引不少家庭帶著孩子前來同樂，並有長達180秒的煙火秀與無人機表演掀起高潮，歡迎愛好山野的朋友一起來高樹露營。

周春米表示，今年北野祭邁入第三屆從6日到8日舉行，屏東高樹鄉不僅有美麗山林與重要水源保護區，在地鳳梨、棗子與芋頭等農產品更是遠近馳名，期盼透過北野祭活動，為屏北地區注入春季觀光動能。

周春米指出，北野祭已逐步建立品牌定位，成為屏東春季重要指標性戶外活動，隨著占地約13公頃的「北野公園」持續開發，未來完工後將提供更完善的露營與活動空間，讓喜愛露營、車露或野餐的朋友們，都能在這裡享受最chill的戶外時光。

縣府交通旅遊處說明，今年北野祭邀請「icyball 冰球樂團」、「李媽」、「庸俗救星」等12組藝人演出，讓民眾在山林環境中感受音樂流動的魅力，園區內也規劃表演藝術互動演出，現場還有親子互動區與戶外休閒體驗區，提供多元遊戲體驗，讓家庭族群共享戶外時光，此外，高樹新豐親水公園每日13時至17時開放戲水空間，成為小朋友盡情放電的人氣場域，並且規劃香水調製、手作苔球、樹皮燈創作等手作課程，高樹加蚋埔馬卡道族更帶來祈福舞蹈與花環編織手作體驗，現場露營與車宿體驗區展示多款露營車與移動式生活設備，呈現出戶外旅行多元樣貌。

