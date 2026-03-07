AI圖批日本巨蛋「台灣亂象」！來源被踢爆是「我是XX人」同網站

有粉專轉載媒體報導，以AI生成「誇張圖片」，批評台灣人觀賽時導致環境髒亂等種種惡行，然而AI生成圖片實在太過誇張，讓不少網友忍不住開罵。（取自粉專）

台人赴日觀戰WBC經典賽，有粉專轉載媒體報導，以AI生成「誇張圖片」，批評台灣人觀賽時導致環境髒亂等種種惡行，然而AI生成圖片實在太過誇張，讓不少網友忍不住開罵。實際一查，發現發布AI圖的粉專《LIFE 生活網》，同時還經營囊括全台各縣市的「我是XX人」粉專。日前這系列粉專才遭踢爆是以AI轉譯中天集團、CTWANT等媒體的文章，並以AI生成圖片吸引流量，背後目的不明。

有媒體近日引述Threads網友貼文指出，台灣部分球迷在東京巨蛋觀賽時出現不當行為，包括將垃圾留在原地、起立擋住後方球迷以及使用女廁弄髒坐墊等，直呼行為已讓國人丟臉。

「LIFE 生活網 旅遊資訊粉絲團」昨天引述其他新聞報導，不過在新聞中卻使用AI生成圖片。只見圖片顯示台灣粉絲區域地上堆滿便當、飲料杯、塑膠袋等垃圾；此外，「LIFE 生活網 社會搜查線」更是一次生成出3張圖片，除了描述球迷起立被保安人員勸阻、食物垃圾丟棄在椅子上外，更生成了一張女廁所一片狼藉、衛生紙亂丟的照片。貼文下方湧入超過 1000 則留言討論。

兩篇貼文下方湧入網友怒嗆：「用AI製造的假新聞很厲害？」、「垃圾帳號」、「還用AI作圖啊」、「造謠不用成本」；也有網友不滿地表示：「我在現場看到垃圾都有帶走」、「絕大部分都有清理，不要看少數人亂來，硬拉所有人下水」。臉書粉專就「貓與邪佞的手指」指出：「這種AI圖根本惡意，台捷戰賽後，社友東京巨蛋實拍賽後環境，沒有AI圖這種狀況。」

事實上，《LIFE 生活網》系列粉專早傳爭議。先前就有網友查到，近期突然增加大量追蹤數的全台各縣市「我是XX人」粉專，背後就是由《LIFE 生活網》經營，而《LIFE 生活網》本身以類似內容農場方式轉貼各類新聞，其中大多數都來自中天集團和王道旺台媒體的CTWANT。

另外，《LIFE生活網》平台的經營者為美商全通集團（ALL ACCESS HOLDING GROUP LTD），地址位於內湖區基湖路，但從股權來看缺乏明顯的美商跡象。儘管無法釐清該集團的客戶與金流來自何方，但至少可以確定「我是OO人」粉專大量使用AI生成，可被置入特定資訊。上次「我是台北人」粉專發文時，還忘記刪除「移除敏感字眼，強化台灣在地口語」等AI指令，引發網友警惕。

曾多次提出「我是XX人」系列粉專有疑慮的PTT創辦人杜奕瑾今日也在臉書發文諷刺：「生活系列粉專開始作怪了唷？台灣人有志一同的到日本為Team Taiwan加油，馬上來搞事。」另外，他也加碼爆料「生活系列粉專」除了上述AI圖爭議外，還同步發送了中國主導的伊朗軍事假消息。

