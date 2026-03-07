為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    陽明交大「iTron」奪JAXA Kibo-RPC世界冠軍 台灣第三度摘冠

    2026/03/07 13:04 記者洪美秀／新竹報導
    國家太空中心指出，台灣代表隊「iTron」奪日本JAXA「Kibo-RPC機器人程式設計挑戰賽」冠軍。（國家太空中心提供）

    國家太空中心指出，台灣代表隊「iTron」奪日本JAXA「Kibo-RPC機器人程式設計挑戰賽」冠軍。（國家太空中心提供）

    由日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）主辦的第6屆「Kibo-RPC機器人程式設計挑戰賽」上個月底在日本筑波宇宙中心進行總決賽，陽明交大學機械系學生林穎沛、吳典謀、鄭力齊、陳昌駿組成的台灣代表隊「iTron」在13個國家/組織中脫穎而出、勇奪冠軍，也是台灣第三度奪冠，成果輝煌。

    國家太空中心（TASA）提到，Kibo-RPC是JAXA主導的太空教育競賽，亞太地區太空組織論壇（APRSAF）皆可參賽。學生們透過對國際太空站（ISS）上的自由飛行機器人Astrobee進行程式設計，協助太空人解決各種問題。而第6屆Kibo-RPC全球共 738 支隊伍參賽。台灣預賽由TASA主辦，也吸引307位學生組成77隊報名，最後由陽明交大隊伍 iTron奪冠代表台灣前進日本筑波宇宙中心，與澳洲、孟加拉、印尼、日本、馬來西亞、尼泊爾、菲律賓、新加坡、泰國、美國、越南、聯合國外太空事務廳等12個國家地區的預賽冠軍隊伍角逐冠軍。

    國家太空中心提到，本屆RPC難度顯著提升，在JAXA設計的虛擬任務中，參賽者須透過撰寫Java程式，讓ISS上的Astrobee在有限的時間內，穿梭狹小空間、辨識物件、確認數量、記錄位置並向太空人進行報告，並依太空人指令找到指定的物件。參賽者須應用監督式機器學習技術，從數據轉換到訓練模型達到超過95%的辨識準確率，且須在穩定性、擴充性與效率性之間取得平衡，找到最合適的解決方案並且實作。

    國家太空中心說明，除Kibo-RPC，亞洲創益合作計畫（Kibo-ABC）還有各類國際科普競賽活動，包括正在進行中的「零重力實驗提案 （ATZG）」與即將公告的「外星土壤種植活動」。TASA將持續為台灣學子創造更多登上國際舞台的機會，在太空領域中發揮所學，強化科技實力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播