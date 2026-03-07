陽明交大「iTron」奪JAXA Kibo-RPC世界冠軍 台灣第三度摘冠

國家太空中心指出，台灣代表隊「iTron」奪日本JAXA「Kibo-RPC機器人程式設計挑戰賽」冠軍。（國家太空中心提供）

由日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）主辦的第6屆「Kibo-RPC機器人程式設計挑戰賽」上個月底在日本筑波宇宙中心進行總決賽，陽明交大學機械系學生林穎沛、吳典謀、鄭力齊、陳昌駿組成的台灣代表隊「iTron」在13個國家/組織中脫穎而出、勇奪冠軍，也是台灣第三度奪冠，成果輝煌。

國家太空中心（TASA）提到，Kibo-RPC是JAXA主導的太空教育競賽，亞太地區太空組織論壇（APRSAF）皆可參賽。學生們透過對國際太空站（ISS）上的自由飛行機器人Astrobee進行程式設計，協助太空人解決各種問題。而第6屆Kibo-RPC全球共 738 支隊伍參賽。台灣預賽由TASA主辦，也吸引307位學生組成77隊報名，最後由陽明交大隊伍 iTron奪冠代表台灣前進日本筑波宇宙中心，與澳洲、孟加拉、印尼、日本、馬來西亞、尼泊爾、菲律賓、新加坡、泰國、美國、越南、聯合國外太空事務廳等12個國家地區的預賽冠軍隊伍角逐冠軍。

國家太空中心提到，本屆RPC難度顯著提升，在JAXA設計的虛擬任務中，參賽者須透過撰寫Java程式，讓ISS上的Astrobee在有限的時間內，穿梭狹小空間、辨識物件、確認數量、記錄位置並向太空人進行報告，並依太空人指令找到指定的物件。參賽者須應用監督式機器學習技術，從數據轉換到訓練模型達到超過95%的辨識準確率，且須在穩定性、擴充性與效率性之間取得平衡，找到最合適的解決方案並且實作。

國家太空中心說明，除Kibo-RPC，亞洲創益合作計畫（Kibo-ABC）還有各類國際科普競賽活動，包括正在進行中的「零重力實驗提案 （ATZG）」與即將公告的「外星土壤種植活動」。TASA將持續為台灣學子創造更多登上國際舞台的機會，在太空領域中發揮所學，強化科技實力。

