萬金杜鵑花展倒數 週末推彩繪市集、打卡送限量美植袋、祈願卡

萬里大鵬足湯公園3月8日上午11時至下午5時30分推出「滿山園遊會」開春市集，結合庭院音樂表演、劍玉互動表演、天幕帳篷野餐、風格餐車與特色攤位等，打造賞花療癒的春日饗宴。（農業局提供）

目前杜鵑花正值盛開，今年「萬金杜鵑」花展展期只到3月8日。新北市農業局表示，萬里瑪鋉運動公園、大鵬足湯公園及金山溫泉公園今（7）日、明（8）日接力舉辦親子彩繪、音樂市集及造型競賽等活動，現場打卡可兌換限量「品牌美植袋」，參與集章還能兌換「杜鵑祈願卡」。另「萬金杜鵑」攝影比賽也將於9日至22日開放收件。

農業局指出，今年萬金杜鵑花展共展出10座杜鵑花藝作品，並打造全台唯一粉色系「杜鵑美術館」，花展期間展出30種特殊品種杜鵑，展現地方花農育種實力。目前萬里與金山兩展區杜鵑花已滿開，民眾可安排北海岸一日遊，賞花之餘也可順遊老街、泡湯或前往野柳欣賞自然地景。

請繼續往下閱讀...

農業局長諶錫輝表示，金山展區中山溫泉公園週末推出街頭藝人表演及小農市集，民眾現場拍照打卡可兌換限量「品牌美植袋」，並可參與合作店家集章活動，集滿5枚可至服務台兌換限量「杜鵑祈願卡」，將願望掛在「杜鵑解憂樹」祈願。此外，「杜鵑之道人氣大賞」線上票選活動也進入最後倒數，民眾於3月8日前至農業局「稼日蒔光」臉書活動貼文投票，即有機會抽中驚喜大禮包。

萬里展區方面，瑪鋉運動公園與大鵬足湯公園3月8日也將舉辦系列活動。瑪鋉運動公園上午10時至12時舉行「花花同樂繪」，邀請民眾以杜鵑為主題裝扮參與「花花創意造型競賽」，並號召百人共同彩繪70公尺長的「萬金杜鵑花牆」，打造社區地景。大鵬足湯公園則於上午11時至下午5時30分舉辦「滿山園遊會」開春市集，結合庭院音樂表演、劍玉互動表演、天幕帳篷野餐、餐車與特色攤位，營造賞花與休閒兼具的春日氛圍。

諶錫輝表示，「萬金杜鵑」攝影比賽也將於9日至22日開放收件，歡迎攝影愛好者記錄杜鵑花最美瞬間，相關資訊可至萬金杜鵑官網查詢。

金山中山溫泉公園本週末（3月7、8日）都有街頭藝人表演、小農市集，現場拍照打卡還可兌換限量「品牌美植袋」。（農業局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法