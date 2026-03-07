元宵後從東港到玉里團圓 9旬嬤200公里奔波探望7旬子

「花蓮玉里傳情關懷活動」在每年的元宵後展開，帶著家屬從東港玉里探望家人。（記者陳彥廷攝）

東港鎮有一批居住地並不在東港的「特殊」鎮民，長期是住在200多公里路程的花蓮玉里鄉，在鎮公所的幫忙下，家人每年在元宵節後，都能搭上遊覽車遠赴玉里探視，當家屬見到久違的住民，是不免老淚縱橫，最後不僅離情依依，更感嘆「不知道還能來幾年」。

台灣精神病史上，不少病患因「小康計畫」實施被收容至花蓮玉里的玉里醫院或北榮分院照養機構，鄉親太過懷念親人屢屢反應，承辦人、退休主秘伍正雄奔走，編入公務預算採團進團出探視，不僅減少鄉親舟車勞頓及交通支出，讓住民在元宵節後，再次徜徉在團圓氛圍，歷任鎮長也都從善如流續辦，流傳至今已約30年，兩間醫院都認為這麼有規模且慎重又持續多年的探望模式，是全台唯一。

請繼續往下閱讀...

不過，各縣市在地的精神疾病收容機構設置後，最後被收治的東港鎮民已是在2012年，其中最年長的住民更已高達75歲，有親情連結的親屬開始凋零，難免會再聽聞某家親屬「無法再去」的遺憾消息。

1名近9旬的阿嬤說，自己小孩快70歲，他被收治後若病情穩定會像放假般回東港住個幾天，但近年受限自己年老體力不佳，縱使他回家也難以照料，但孩子身心靈穩定後是益發貼心，知道媽媽的困難，主動說不必再回東港，每年見面，一方面覺得他能把收容機構當成第二個家讓自己穩定下來令她更放心，一方面卻又心酸感嘆，自己親生的孩子當初分隔兩地總是有不得已原因，自己又這麼老了，「不知道還能來幾年」。

另一名已7旬的阿姨，則是帶著大姐的遺願，前來照看她的外甥、外甥女，她說，大姐生前最放不下他們，雖路途遙遠，但只要有辦就能來儘量來；另一名住民的哥哥則說，弟弟送來的早，不僅其它平輩沒接觸，晚輩更根本沒見過，這段路途是連他年輕時自行開車都覺得吃力，所幸在公所安排下還能搭車前來。

今年的「花蓮玉里傳情關懷活動」由鎮長黃禎祥率隊，鎮代會副主席林清發、鎮代黃俊嵐、蔡振茂一同前來，黃禎祥說，這項慰訪傳統行之有年，考量家屬年歲增長且長途跋涉不易，公所主動規劃給予家屬最實質的支持，此外，鎮長更親自發放設籍東港鎮的病友每人2000元慰問金，感謝兩家醫院長期以來對東港鄉親的專業照顧與辛勤付出。

「花蓮玉里傳情關懷活動」在每年的元宵後展開，帶著家屬從東港玉里探望家人。（記者陳彥廷攝）

「花蓮玉里傳情關懷活動」在每年的元宵後展開，帶著家屬從東港玉里探望家人，鎮公所也會致贈贈品感謝兩間醫院照料鎮民。（記者陳彥廷攝）

「花蓮玉里傳情關懷活動」在每年的元宵後展開，帶著家屬從東港玉里探望家人。（記者陳彥廷攝）

「花蓮玉里傳情關懷活動」在每年的元宵後展開，帶著家屬從東港玉里探望家人，鎮公所也會致贈贈品感謝兩間醫院照料鎮民。（記者陳彥廷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法