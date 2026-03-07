為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    植樹節快到了 屏東市、瑪家鄉發放樹苗、盆栽

    2026/03/07 11:06 記者葉永騫／屏東報導
    屏東植樹節活動，屏東市長周佳琪（中）率領各界代表在千禧公園植樹。（記者葉永騫攝）

    種樹愛地球，各地植樹節活動陸續舉辦，屏東市、瑪家鄉今天分別在千禧公園、瑪家遊客服務中心發放樹苗、盆栽給民眾，並舉辦農特產展售嘉年華，屏東市長周佳琪、屏東市民代表會主席林淑香等人在千禧公園種下樹木，希望透過種樹讓生活添加溫度、環境更加美麗。

    屏東市發放免費小盆栽與樹苗的時間在今天上午9點半開始發送，每人限領一份（數量有限，發完為止），樹苗種類有台灣肖楠、月橘（七里香）、蘭嶼羅漢松、小葉厚殼樹、枯里珍、厚葉石斑木，小盆栽種類則有，觀音蓮、柏金鑽、銀龍、長壽花、馬利鞍、火狐狸、綠孔雀竹芋、小山竹芋，另外有植栽手作DIY體驗，9點開始發券，每人限領1張。

    屏東市長周佳琪表示，屏東市有36.2公頃的公園綠地，今天將發放3000株的樹苗和盆栽，預計可減少1萬噸的碳排放量，而屏東市也將汰換8000盞的水銀路燈，為節能滅碳努力。

    另外，瑪家鄉則是上午10點於瑪家遊客服務中心發放，領取者必須捐出2張當月發票，才能兌換小樹苗1棵，每人最多3棵，現場還有木片彩繪等活動。

    屏東植樹節活動在千禧公園發樹苗、盆栽，吸引民眾領取。（記者葉永騫攝）

    領到樹苗的民眾相當高興。（記者葉永騫攝）

