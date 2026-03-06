美容名店沐薇無預警停業 台中市府要求業者處理債權退費

台中市法制局要求業者須公告處理進度。（市府提供）

在台中有3家分店的TrueViu沐薇（艾可特國際貿易有限公司）2月底無預警歇業，不少人有數千到數萬元儲值金還未用完，台中連日來已接獲至少284件消費爭議申訴，台中市法制局積極連繫，已請業者到市府陳述說明，法制局指出，業者承諾將依照消費者保護法相關規定，針對已提出申訴的案件逐一核對與妥處。

法制局指出，TrueViu沐薇主要提供臉部保養、身體按摩及美甲美睫等服務，今年2月23日透過官方FB粉絲專頁，無預警公告變更儲值金使用方式，隨後於2月27日正式公告結束營業，截至4日已收到至少284件消費爭議，投訴有數千到5萬元不等的儲值金未用完。

法制局連繫到該公司到市府陳述說明，該公司表示已進入清算程序，並承諾針對已提出申訴的案件逐一核對與妥處；法制局另要求業者於15日內完成清查消費者儲值金餘額，並主動聯繫消費者進行金額確認，以確保雙方就債權數額達成共識。

對於採信用卡支付或零卡分期支付的消費者，業者需積極協助聯繫銀行辦理爭議款處理流程，或與資融公司進行後續帳款對接等事宜；至於現金支付或不符合爭議款處理資格者，業者則應明確提出退費期程。

此外，法制局亦要求業者須定期於其官方Facebook及Instagram粉絲專頁發布最新公告，讓消費者能即時掌握自身權益救濟的最新情形。另台中市也將正式發函予本案相關金流合作公司及中華民國銀行商業同業公會全國聯合會，請金融機構及資融體系積極協助處理爭議帳款及後續債權事宜，以減輕消費者可能遭受的損失。

