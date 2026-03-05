美擬讓NASA太空人來台合作 吳宗信：台灣期待參與繞月任務

福爾摩沙衛星七號是台美大型合作案，主要為建立氣象衛星系統，延續福衛三號執行掩星氣象觀測任務，而福七的主要酬載就是由NASA提供。圖為福七示意圖。（國家太空中心提供）

美國參議院委員會在當地時間4日通過「台美太空援助法案」，擴大台灣國家太空中心（TASA）與美國國家航空暨太空總署（NASA）的合作，並開放NASA人員來台交流。「火箭阿伯」、TASA主任吳宗信期待，未來若法案通過，將擴大並深化台美衛星技術交流，更期待參與美方的繞月任務。

TASA主任吳宗信今（5日）表示，期待擴大並深化與美方在衛星技術的交流，面向包括：科學研究與地球觀測、深空探索與月球經濟、教育合作與人才培育等，這將可望使台灣從「技術接受者」進階為「任務參與者」。

科學研究與地球觀測方面，吳宗信指出，可深化地表天氣與太空天氣預報合作，由於美國與台灣曾合作過2個氣象衛星計畫，台灣在氣象衛星領域已具備全球領先的軟硬體設計與數據處理能力，將會是NASA地球科學任務的最佳夥伴。台美合作可強化對全球劇烈天氣（如颱風、颶風）的預測精度，共同應對氣候變遷帶來的災害風險。

吳宗信也說，深空探索與月球經濟方面，隨著2026年NASA的阿提米絲2號任務（Artemis II，計畫載太空人繞行月亮飛行，俗稱繞月計畫）進入關鍵階段，TASA可將台灣目前正在發展之「外太空探索計畫」進一步延展、與美國交流合作，拓展任務範圍。

此外，在教育合作與人才培育方面，吳宗信也期待，台灣與美國建立永續太空生態系，透過制度化的交流，如駐點研究計畫、技術顧問駐台等，縮短台灣與頂尖太空研究機構的技術差距，並儲備未來產業人才。

TASA與NASA過去就有合作，包含2019年起升空的福爾摩沙衛星七號，就是台美大型合作案，主要建立氣象衛星系統，而福七的主要酬載就是由NASA提供。

福衛七號6顆衛星每日可提供在南北緯50度間約4000點掩星資料。（國家太空中心提供）

