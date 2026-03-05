為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    內政部辦逾200場單身聯誼活動 配對比率近3成

    2026/03/05 18:33 記者李文馨／台北報導
    內政部於今天部務會報安排戶政司報告「114年單身聯誼活動成果及未來規劃」。（內政部提供）

    內政部於今天部務會報安排戶政司報告「114年單身聯誼活動成果及未來規劃」。（內政部提供）

    內政部於今天部務會報安排戶政司報告「114年單身聯誼活動成果及未來規劃」，部長劉世芳表示，配合行政院「我國少子女化對策計畫」，內政部自2018年開辦單身聯誼系列活動，截至去年止，已完成201梯次單身聯誼活動，提供1萬4521個參加名額，累計超過3874人配對成功，配對比率近3成。

    劉世芳表示，單身聯誼系列活動一直廣受民眾熱烈好評，114年參加者對於活動整體滿意度達95%，對於政府主辦聯誼活動支持度更高達98%。近年來，內政部也結合公、私部門資源，讓活動地點能夠涵蓋全台，提供多元性的活動內容，像是與台中樂成宮、台南南鯤鯓代天府及新竹市普天宮3間全國知名月老廟共同舉辦聯誼活動，信仰力量促成許多佳偶，開啟幸福契機。

    劉世芳說，政府希望參加者都能佳偶天成，去年活動結束後第1對完成結婚登記，並主動分享喜訊給內政部的佳偶，就可以獲得新人獎「黃金對戒1錢」；近日內政部已接獲去年6月的參加者，2人已在今年結婚，身為月老的內政部大家長同感喜悅，期盼能收到更多有情人終成眷屬的好消息。

    內政部補充說明，今年單身聯誼活動將會舉辦14場次，每梯次男性40人、女性40人的名額，也會結合國家公園之自然資源，規劃多元遊程，引領民眾親近自然美景，屆時活動相關訊息將公布於內政部戶政司全球資訊網（https://www.ris.gov.tw/app/portal），歡迎適婚男女踴躍報名。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播