內政部辦逾200場單身聯誼活動 配對比率近3成

內政部於今天部務會報安排戶政司報告「114年單身聯誼活動成果及未來規劃」。（內政部提供）

內政部於今天部務會報安排戶政司報告「114年單身聯誼活動成果及未來規劃」，部長劉世芳表示，配合行政院「我國少子女化對策計畫」，內政部自2018年開辦單身聯誼系列活動，截至去年止，已完成201梯次單身聯誼活動，提供1萬4521個參加名額，累計超過3874人配對成功，配對比率近3成。

劉世芳表示，單身聯誼系列活動一直廣受民眾熱烈好評，114年參加者對於活動整體滿意度達95%，對於政府主辦聯誼活動支持度更高達98%。近年來，內政部也結合公、私部門資源，讓活動地點能夠涵蓋全台，提供多元性的活動內容，像是與台中樂成宮、台南南鯤鯓代天府及新竹市普天宮3間全國知名月老廟共同舉辦聯誼活動，信仰力量促成許多佳偶，開啟幸福契機。

劉世芳說，政府希望參加者都能佳偶天成，去年活動結束後第1對完成結婚登記，並主動分享喜訊給內政部的佳偶，就可以獲得新人獎「黃金對戒1錢」；近日內政部已接獲去年6月的參加者，2人已在今年結婚，身為月老的內政部大家長同感喜悅，期盼能收到更多有情人終成眷屬的好消息。

內政部補充說明，今年單身聯誼活動將會舉辦14場次，每梯次男性40人、女性40人的名額，也會結合國家公園之自然資源，規劃多元遊程，引領民眾親近自然美景，屆時活動相關訊息將公布於內政部戶政司全球資訊網（https://www.ris.gov.tw/app/portal），歡迎適婚男女踴躍報名。

