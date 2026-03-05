為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    會計系碩班考題與補習班雷同？政大：命題相似性屬合理重疊

    2026/03/05 18:50 記者楊綿傑／台北報導
    政大會計所考題遭質疑洩題，校方已啟動審查並認定不影響公平性。（資料照）

    政治大學會計系碩士班考試遭爆題目與補習班雷同，質疑有洩題疑慮，政大校方回應，已啟動專業審查機制，4位委員獨立審閱與分析後一致認定，尚不足以構成抄襲、拼貼或不當資訊流通之認定，未達影響考試公平性或招生結果正當性之程度。

    有網友在Dcard發文指出，看到有其他版討論政大會計所筆試考題，與補習班模擬考題很類似，於是自己跟補該補習班的朋友借考卷來比對，發現「政大的第四題，是補習班模考第22題加計算題第3題；政大的第五題，是補習班模考第23題加計算題第2題」，題幹邏輯、敘述方式、問的問題都幾乎一模一樣，且2題就占了50分。

    網友也貼出部分考題比較內容表示，越看越毛，「像是已經提前知道會出甚麼題目」，但為了掩飾，所以將題目拆解並散落在不同大題，質疑「會有作弊的嫌疑嗎？」「面對這不公平的考試…看來要重考了」，引發關注。

    校方則發聲明強調，各項招生考試之命題、製題等相關試務作業，均依相關規範及保密程序辦理，並採最高機密標準執行，相關流程具完整行政紀錄可供查核。而針對題目高度雷同情形，政大說明，已啟動專業審查機制，由4位具中級會計學專業背景之審查委員進行獨立審閱與比對分析。

    而經審慎評估後，4位委員意見一致認定，試題具備明確鑑別度與評量功能；部分題型或概念之相似性，屬於該專業科目常見命題範圍內之合理重疊；尚不足以構成抄襲、拼貼或不當資訊流通之認定；未達影響考試公平性或招生結果正當性之程度。

    此外，現階段尚無任何客觀證據顯示存在試題洩漏或不當資訊流通情事，僅以題型或參數相近即推定違規，無論於學術判準或法律標準上，均難以成立。

