年吸2000萬人次鹿港小鎮碰上經典賽 街景變「這樣」

觀光客必到的鹿港鎮中山路，碰到經典賽，人車都變少了。（記者劉曉欣攝）

2026年世界棒球經典賽（WBC）開打，台灣隊今天（5日）上午11點起對戰澳洲，這場比賽牽動全台的心，連年吸2000萬人次的彰化縣鹿港小鎮，原本車水馬龍的中山路，都變得冷冷清清，不只車輛少，連遊客也變少，民眾全緊盯比數進度，這時反向操作去金融機構或是公家單位辦事，完全不必等。

鹿港鎮因為是觀光小鎮，就算是平日街頭也有許多遊客，而中山路因為是觀光客必到，也是鹿港人採買或是洽公跑銀行必到的蛋黃區，平日都是車水馬龍。不料，今天碰到經典賽開打，台灣首戰對上澳洲，雖然是上班時間，鹿港街頭就是人煙稀少，往來人車不到平日的三成，就連鹿港人主要採買餐點的復興路，也完全不見塞車景象。

因此，有的人就進行逆向操作，相中台灣人都在緊追球賽，鎖定平日排隊人多的金融機構或郵局，抓對比賽時間去現場臨櫃辦理，果然，平常都要等上半小時，今天比賽時段只要5到10分鍾，完全不需要排隊，很快就可以辦完事情，也算是球賽反向操作的受惠者。

有民眾預估，只要球賽一結束，馬路立即就會湧入人潮，包括金融機構或是公家單位，也會出現觀賽後的人潮，如果不想人擠人就要反向操作。

2026經典賽開打，台澳大戰的鹿港街頭冷冷清清。（記者劉曉欣攝）

