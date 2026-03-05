新北市議員李余典媒合美萬新捐贈童鞋

新北市議員李余典（左3）媒合美萬新捐贈童鞋，右二為社會局長李美珍，左1為光榮公托中心主任鄭俞唯。（記者翁聿煌攝）

新北市議員李余典於開春之際媒合美萬新企業，捐贈236雙天鵝童鞋給三重區公共托育中心，由社會局長李美珍和光榮公托中心主任鄭俞唯等人代表受贈，李美珍表示，新春穿新鞋，希望公托孩子們更加活潑可愛，快樂成長。

李余典表示，三重區有多家公托中心，協助家長收托照顧幼兒，也間接鼓勵父母多生孩子，因為目前社會出現許多晚婚、不婚族，即使結婚了也不一定想生孩子，主要是育兒成本高，加上高房價，讓年輕人望而卻步，感謝美萬新企業在開春之際捐贈這批童鞋，給予父母物質和精神上的支持。

請繼續往下閱讀...

美萬新企業總經理王秋鴻表示，公司在新北深耕多年，自創天鵝童鞋品牌，堅持手工製鞋工藝，每一雙鞋都包含著對孩子足部健康的呵護，希望能善盡企業責任，回饋社會，透過捐贈自家產品，為孩童盡一份心力。

李美珍表示，新北市在侯友宜市長的領導下，全市公托已達130家，無論家數、收托量都高居全國第一，加上私托和居家托育，家外托育率為45％，大大紓解家長育兒壓力，也希望能促進生育率，解決少子化國安問題。

李美珍說，三重區有12家公托中心，感謝李余典議員居間媒合美萬新企業，繼上回在中和捐贈後，再次捐贈童鞋給三重區的公托，為孩子們帶來溫暖與祝福。

新北市社會局長李美珍幫幼兒穿上新鞋。（記者翁聿煌攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法