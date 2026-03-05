標普全球永續年鑑出爐！ 華航奪Top 1％殊榮

華航勇奪2026年標普全球永續年鑑Top 1%殊榮。（圖由華航提供）

標普全球永續年鑑（S&P Global, The Sustainability Yearbook）公布最新2026年評鑑結果，中華航空憑藉卓越的ESG經營表現，勇奪企業永續評比全球航空產業最高分，成為全球唯一榮膺Top 1%肯定的航空公司，也是唯一9度入榜且2度掄元的台灣運輸業者，改寫國籍航空及運輸業永續新猷。

華航表示，標普全球永續年鑑依據企業永續評比（Corporate Sustainability Assessment, CSA）編製，針對全球59個產業、逾9200家企業進行嚴謹評比，2026年全球航空公司中僅8家躋身入選。

華航指出，這次再度獲得全球航空產業CSA最高分，在環境與社會2大面向表現優異，於23項評比指標中脫穎而出，包含透明度與報導、環境政策與管理、能源、水、運輸安全、人權等指標皆獲得滿分，加計氣候策略與顧客關係等共8項指標摘下航空業最高成績，以全方位的領航實力，向國際證明華航實踐永續發展的堅定承諾與行動力。

華航說明，自2017年起領先業界於新機飛渡時添加永續航空燃油（SAF），也首度將SAF應用於商業客貨航班，同時透過攜手供應鏈及企業客戶共同實踐減碳目標及低碳運輸，穩步邁向2050年淨零碳排；此外，更積極響應天合聯盟（SkyTeam）航空飛行挑戰（TAC），2025年結合台灣產業價值鏈合作添加高達40% SAF的示範航班，成功奪下「永續航空燃油轉型影響獎」，展現推動區域價值鏈永續創新的領導力與國際影響力。

華航指出，秉持「回饋社會、創造社會價值」的永續發展理念，持續將企業影響力延伸至社會層面，長年推動多元社會公益及環境保育計畫，從關懷弱勢長者與學童、推動淨灘、植樹、生物多樣性保育及里山倡議、積極響應愛心賑災等面向、辦理各項公益體育營，培植基層運動發展；近期也結合影視文化，舉辦公益電影特映會，透過電影傳遞正面能量，將溫暖傳遞到更多社會需要的地方，善盡企業社會責任。

華航表示，華航永續實績屢獲國內外高度肯定，連2屆榮獲「ESG交通運輸永續獎」金獎；以行動支持國內能源轉型，獲頒民航局「永續發展獎」；同時蟬聯「台灣企業永續獎」、「全球企業永續獎」；7度入選「臺灣永續指數」、10度入選「富時永續指數系列成分股」，實踐企業永續不遺餘力。

