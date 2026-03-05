為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    標普全球永續年鑑出爐！ 華航奪Top 1％殊榮

    2026/03/05 12:08 記者黃宜靜／台北報導
    華航勇奪2026年標普全球永續年鑑Top 1%殊榮。（圖由華航提供）

    華航勇奪2026年標普全球永續年鑑Top 1%殊榮。（圖由華航提供）

    標普全球永續年鑑（S&P Global, The Sustainability Yearbook）公布最新2026年評鑑結果，中華航空憑藉卓越的ESG經營表現，勇奪企業永續評比全球航空產業最高分，成為全球唯一榮膺Top 1%肯定的航空公司，也是唯一9度入榜且2度掄元的台灣運輸業者，改寫國籍航空及運輸業永續新猷。

    華航表示，標普全球永續年鑑依據企業永續評比（Corporate Sustainability Assessment, CSA）編製，針對全球59個產業、逾9200家企業進行嚴謹評比，2026年全球航空公司中僅8家躋身入選。

    華航指出，這次再度獲得全球航空產業CSA最高分，在環境與社會2大面向表現優異，於23項評比指標中脫穎而出，包含透明度與報導、環境政策與管理、能源、水、運輸安全、人權等指標皆獲得滿分，加計氣候策略與顧客關係等共8項指標摘下航空業最高成績，以全方位的領航實力，向國際證明華航實踐永續發展的堅定承諾與行動力。

    華航說明，自2017年起領先業界於新機飛渡時添加永續航空燃油（SAF），也首度將SAF應用於商業客貨航班，同時透過攜手供應鏈及企業客戶共同實踐減碳目標及低碳運輸，穩步邁向2050年淨零碳排；此外，更積極響應天合聯盟（SkyTeam）航空飛行挑戰（TAC），2025年結合台灣產業價值鏈合作添加高達40% SAF的示範航班，成功奪下「永續航空燃油轉型影響獎」，展現推動區域價值鏈永續創新的領導力與國際影響力。

    華航指出，秉持「回饋社會、創造社會價值」的永續發展理念，持續將企業影響力延伸至社會層面，長年推動多元社會公益及環境保育計畫，從關懷弱勢長者與學童、推動淨灘、植樹、生物多樣性保育及里山倡議、積極響應愛心賑災等面向、辦理各項公益體育營，培植基層運動發展；近期也結合影視文化，舉辦公益電影特映會，透過電影傳遞正面能量，將溫暖傳遞到更多社會需要的地方，善盡企業社會責任。

    華航表示，華航永續實績屢獲國內外高度肯定，連2屆榮獲「ESG交通運輸永續獎」金獎；以行動支持國內能源轉型，獲頒民航局「永續發展獎」；同時蟬聯「台灣企業永續獎」、「全球企業永續獎」；7度入選「臺灣永續指數」、10度入選「富時永續指數系列成分股」，實踐企業永續不遺餘力。

    華航說明，自2017年起領先業界於新機飛渡時添加永續航空燃油（SAF），也首度將SAF應用於商業客貨航班。（圖由華航提供）

    華航說明，自2017年起領先業界於新機飛渡時添加永續航空燃油（SAF），也首度將SAF應用於商業客貨航班。（圖由華航提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播