年後轉職 嘉市湖子內「麥當勞」、煙波大飯店新開幕招人

將於6月試營運「煙波大飯店嘉義北門館」招募近百人。（資料照）

因應年後轉職潮，勞動部雲嘉南分署嘉義就業中心將於3月9日至28日辦理10場「Horse在嘉義 徵才活動馬拉松」，邀請25家優質企業現場招募，提供逾400個工作機會；其中，將於5月開幕的嘉市湖子內「麥當勞」招募40人、6月試營運「煙波大飯店嘉義北門館」招募近百人，最受矚目。

嘉義就業中心主任李奇玟表示，此次系列活動分別於嘉縣民雄鄉、大林鎮與嘉市舉辦，參與廠商包含傳統製造業、旅宿業、餐飲業及交通運輸業等，提供多元就業選擇，鼓勵待業及欲轉職民眾把握機會踴躍參與。

請繼續往下閱讀...

廠商包含耐斯企業、愛之味、高野健康生技、福隆玻璃纖維、遠東機械集團、啟坤科技、光泉牧場、榕懋實業、佑螢、威芳企業、大同鋁業、和大工業、嘉楠食品、全日大林冷鏈、森美工業、鑫泰鋼業、旭源包裝、建華機電、建曄機電、貝斯美德。

旅宿業則有煙波大飯店、新悦花園酒店，餐飲業為麥當勞，交通運輸業包含微笑單車、國立通運等多家廠商聯合招募。

其中，將於5月開幕的嘉市湖子內「麥當勞」分別於3月17日、28日在麥當勞垂楊餐廳辦理徵才活動，預計招募正職與計時服務員共40名。

閒置15年的嘉義北門車站「麗星大飯店」變身為「煙波大飯店嘉義北門館」，取得營運權的煙波國際觀光集團預計6月底為嘉義北門館開幕，3月9日上午、10日下午在嘉義產業創新研發中心辦理人才招募，現場面試、當天錄取，客務、房務、工務、公清員、餐飲服務及中西廚房等共31項職缺，預計招募近百人。

雲嘉南分署嘉義就業中心將於3月9日至28日辦理10場「Horse在嘉義 徵才活動馬拉松」。（嘉義就業中心提供）

「Horse在嘉義 徵才活動馬拉松」徵才活動時間表。（嘉義就業中心提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法