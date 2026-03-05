為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    竹市5000元消費金領了沒？ 3/10-3/31最後階段區公所臨櫃領

    2026/03/05 12:07 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市政府提醒竹市民，3/10-3/31是最後領取階段，未請市民可到區公所臨櫃領取。（記者洪美秀攝）

    新竹市5000元消費金領了沒？市府今年編列23.5億元經費發給每位市民每人5000元消費金，從1月底的實體發放，再到利用新竹通APP登記領取，經統計，已有9成市民領取。目前僅剩最後階段，將從10日（週二）起到31日止，週一到週五上午9時至下午16時（中午不休息），開放未領的市民可到區公所臨櫃領取，也是消費金發放最後受理階段，籲符合資格者務必把握期限領取。

    市府產發處表示，符合資格且未於前面階段領取者，可在受理期間內到戶籍所在地的區公所申辦，區公所會有專人協助查驗身分並完成領取程序，如本人無法親自辦理，得委託同戶籍（同戶號）的成年家屬代為領取。代領人除須攜帶委託書及雙方身分證件外，並應檢附戶口名簿或3個月內戶籍謄本供查驗。相關注意事項及所需文件（含消費金代領委託書）已公告於市府官網消費金專區，請未領取市民事先查詢備妥。

    市府提醒，3月31日是消費金最後受理期限，逾期未辦理者將視同放棄，不再補發。請市民儘速確認自身領取情形，或撥打1999市民服務專線、消費金專線03-5285000，也可向各區公所洽詢。

    新竹市發放5000元消費金，3/10-3/31是最後領取階段。（記者洪美秀攝）

