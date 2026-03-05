遠洋海鳥「大水薙鳥」迷途萬里候車亭 熱心民眾救援助野放

大水薙鳥蹲坐在萬里區基金公路台電北展館候車亭旁地上，疑似迷航或體力不支，被熱心民眾救援後重返自然。（新北市動保處提供）

新北市萬里區基金公路上台電北展館候車亭旁，近日有熱心的等車民眾發現體型較大的海鳥蹲坐於地，對於人車無反應，動物保護防疫處長楊淑方指出，民眾擔心海鳥受傷或生病，遂將海鳥送往鄰近消防分隊，由動保處接手，並確認這隻落難海鳥是遠洋海鳥「大水薙鳥」，經獸醫師細心檢診與照護後，體力逐漸恢復，最終帶往海邊順利野放。

動保處介紹，大水薙鳥為鸌形目鸌科麗鸌屬鳥類，又名大灰鸌，為典型遠洋海鳥，目前台灣唯一繁殖地點於基隆外海棉花嶼，具有寶貴生態價值，擁有管狀鼻孔，頭部、背部羽色褐白斑駁相當容易辨識，牠們平時多在海上滑翔覓食，仰賴氣流長距離飛行，不擅長從平地起飛，誤入道路或市區往往代表體力不支或迷航；因為大水薙鳥飛行轉彎時，會用翅膀輕輕切水，即所謂「薙水」，因而得名。

獸醫師謝弘斌說，此案大水薙鳥送抵時未見明顯外傷，推測可能因長時間未進食、滯留陸地，出現脫水及體力不足，經照護、補充營養、休息，並持續觀察與飛行狀態評估，確認牠具備自主飛行能力後，才安排至海邊進行野放。

動保處補充，如發現疑似受困或受傷的鳥類，應保持距離、避免驚嚇，可先用手機拍照記錄，再撥打24小時動保專線1959或29596353，由專業人員處置，勿自行捕捉或限制其行動，以免造成動物二度傷害。

