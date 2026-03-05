中國網紅零食別亂買！屏東衛生局查獲違規「滿小飽」重罰

屏東查獲違規中國網紅零食重罰。（衛生局提供）

屏東縣境內近年有不肖攤商看準偏鄉資訊落差，引進未經核准的中國網紅零食流竄！屏東縣衛生局近日接獲民眾檢舉，指恆春夜市及偏鄉市場出現大量來源不明的中國食品。衛生局不敢掉以輕心，自春節前便由稽查人員持續針對夜市及傳統市場展開強力掃蕩，現場查獲包括網紅品牌「滿小飽」松茸雞湯米線在內等多項違規食品，當場要求業者全數下架，並將面臨最高300萬元的重罰。

屏東縣衛生局查核重點鎖定在人潮密集的夜市及偏鄉傳統市場。事實上，去年恆春夜市就曾爆發過類似違法販售中國零食案件，未料今年仍有業者仍心存僥倖。稽查員在現場發現，部分攤位架上擺滿了包裝鮮艷、宣稱口味獨特的中國製食品，其中不乏在抖音（TikTok）、小紅書上爆紅的「滿小飽松茸雞湯米線」。

請繼續往下閱讀...

「這些食品完全沒有經過查驗，民眾吃下去若出問題，誰來負責？」衛生局稽查人員在現場嚴厲告誡業者。由於該批食品皆未取得衛福部食藥署的輸入許可通知，標示亦不符合國內法規，衛生局除勒令業者立即下架停止販售外，也針對現場5項違規產品進行封存取證。

屏東縣衛生局強調，根據《食品安全衛生管理法》第30條規定，凡是從國外輸入的食品，除政府規定之特定免申請品項外，其餘皆應向食藥署申請查驗，取得輸入許可後始得進入市場販售。此次查獲的業者顯然已觸法，將依同法第47條裁處新臺幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

檢舉民眾指出，近年在全台傳統市場發現的違規種類甚至比往年更多，顯示中國製零食正透過非正規管道（如代購、私運）滲透進地方零售通路。這些產品成分不明，甚至可能含有違禁添加物或受污染的禽畜肉成分，對健康構成嚴重威脅，慶幸屏東縣政府最為重視。

屏東縣衛生局呼籲，食品業者應落實自主管理，嚴禁販售來源不明、未經查驗合格的食品，切莫因一時貪圖網紅產品的熱度而觸法。同時，也提醒消費者在採購時，務必認明產品包裝是否有完整的中文標示，以及是否有合法的輸入許可相關資訊。未來將持續針對縣內各大夜市、市集及觀光景點進行不定期稽查，杜絕違規食品入侵屏東。

違規中國食品。（衛生局提供）

屏東衛生局突擊偏鄉 查獲違規中國零食重罰。（衛生局提供）

違規中國食品。（衛生局提供）

違規中國食品。（衛生局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法