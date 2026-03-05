為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    明起3波季風接力報到 氣象專家曝影響

    2026/03/05 08:13 即時新聞／綜合報導
    氣象專家林得恩指出，本週五起東北季風一波波接力增強，迎風面天氣不穩定性將增高，氣溫也會轉趨涼冷。（圖擷自林老師氣象站臉書）

    氣象專家林得恩指出，本週五起東北季風一波波接力增強，迎風面天氣不穩定性將增高，氣溫也會轉趨涼冷。（圖擷自林老師氣象站臉書）

    中央氣象署預報，今天（5日）白天起各地氣溫回升；基隆北海岸及西半部山區仍有局部短暫雨。國立台灣大學大氣科學博士林得恩指出，本週五（6日）起，東北季風一波波接力增強，屆時迎風面地區除了天氣不穩定性增高，氣溫也會轉趨涼冷。

    林得恩今天上午在臉書粉專「林老師氣象站」發布貼文稱，今天受東北季風減弱影響，台灣各地氣溫開始回升；但因華南雲雨帶持續東移，環境水氣仍多，桃園以北、東北部、東半部地區及新竹以南山區都還有局部零星短暫陣雨機會。

    明天（6日）新一波東北季風再度增強，台灣北部及東北部天氣轉涼，其它地區早晚亦涼；台灣北部、東北部及東半部地區維持有局部短暫陣雨機會，中南部山區亦有零星短暫陣雨發生，其它地區則維持為多雲天氣。

    林得恩分析，根據歐洲ECMWF今晨最新數值模擬結果顯示，再下2波的東北季風再增強，分別會落在下週一（9日）及下週四（12日）。屆時，迎風面台灣北部、東北部及東半部地區不但雲量增多、不穩定度增高、降雨機會增大外，氣溫也會轉趨涼冷。

    林得恩提醒，務必多加留意春天天氣的快速變化，適時完善最佳的因應準備。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播