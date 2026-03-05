明起3波季風接力報到 氣象專家曝影響

氣象專家林得恩指出，本週五起東北季風一波波接力增強，迎風面天氣不穩定性將增高，氣溫也會轉趨涼冷。（圖擷自林老師氣象站臉書）

中央氣象署預報，今天（5日）白天起各地氣溫回升；基隆北海岸及西半部山區仍有局部短暫雨。國立台灣大學大氣科學博士林得恩指出，本週五（6日）起，東北季風一波波接力增強，屆時迎風面地區除了天氣不穩定性增高，氣溫也會轉趨涼冷。

林得恩今天上午在臉書粉專「林老師氣象站」發布貼文稱，今天受東北季風減弱影響，台灣各地氣溫開始回升；但因華南雲雨帶持續東移，環境水氣仍多，桃園以北、東北部、東半部地區及新竹以南山區都還有局部零星短暫陣雨機會。



明天（6日）新一波東北季風再度增強，台灣北部及東北部天氣轉涼，其它地區早晚亦涼；台灣北部、東北部及東半部地區維持有局部短暫陣雨機會，中南部山區亦有零星短暫陣雨發生，其它地區則維持為多雲天氣。

林得恩分析，根據歐洲ECMWF今晨最新數值模擬結果顯示，再下2波的東北季風再增強，分別會落在下週一（9日）及下週四（12日）。屆時，迎風面台灣北部、東北部及東半部地區不但雲量增多、不穩定度增高、降雨機會增大外，氣溫也會轉趨涼冷。

林得恩提醒，務必多加留意春天天氣的快速變化，適時完善最佳的因應準備。

