    首頁 > 生活

    嚴禁智測篩選 南市115學年度私校國中小招生3月啟動

    2026/03/04 16:05 記者洪瑞琴／台南報導
    南市115學年度私立國民中小學新生入學，3月啟動招生登記作業。（圖由南市教育局提供）

    南市115學年度私立國民中小學新生入學作業3月登場，市府今（4）日重申，嚴禁各校以智力測驗、學業成就測驗或面談等方式篩選學生，招生一律依規定辦理，落實便民與公平原則。

    南市教育局指出，3月18日上午10時起至3月21日中午12時止，家長可至「國中小新生登記報到系統」（https://newstd.tn.edu.tw/）完成線上登記。若登記人數超過核定招生名額，將於22日上午9時30分公開抽籤；若未超額，完成登記者全數錄取。

    台南市長黃偉哲強調，為保障家長選擇權與學生就學權益，各校不得以任何測驗或面談作為登記、抽籤或錄取依據，也不得拒絕學生登記；已責成教育局全程督導，確保程序公開透明。每名學生以登記1校為限，惟昭明國中仍以該校學區為限。

    教育局長鄭新輝表示，數位登記與報到可減輕學校行政負擔，也讓家長不受時間、空間限制完成手續，整體流程更公開透明。各校若於報到截止後仍有名額，將依招生計畫公告辦理第2階段線上報到，依序錄取至額滿為止。

    教育局提醒，如發現不當招生或拒絕登記情形，可撥打檢舉專線（06-3901249），將立即派員查處，保障學生就學權益。

