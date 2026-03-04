為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新竹市舊社國小通學步道是環校散步道 居民走路呼吸也舒暢

    2026/03/04 16:26 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市舊社國小通學步道今天啟用。（記者洪美秀攝）

    一條讓人走路呼吸都舒暢的通學步道！新竹市舊社國小通學步道今天啟用，透過563公尺穿透式校園環校步道，讓學生及社區居民都愛上散步。

    新竹市政府投入2978萬元經費，進行舊社國小周邊校園及通學步道改善工程，將學校周邊金竹路、鐵道路3段110巷、湳雅街219巷及金竹路107巷等路段打造成一條環校散步道，讓學生上學社區、居民散步走路都舒適。

    走在通學步道可穿透校園，看見孩子安心安全上課，舊社國小通學步道改善工程採穿透式圍籬設計、透過植栽綠美化、人行道紙模地坪鋪設及無障礙動線，形成幾乎零死角的環校通學步行環境，除提供安全平緩的行走環境與空間，也讓視覺穿透進校園，兼具友善校園與社區的人本通行空間。

    舊社國小校長李佳穎說，學校通學步道改善工程，除了提升學生上下學的安全性，也優化校園與社區之間的行走環境。透過穿透式圍籬、植栽綠美化及無障礙動線設計，讓校園更開放、動線更清楚，孩子走得安心，社區居民也擁有舒適的行走空間，兼具教育、安全與社區共好。家長和社區居民都喜歡在環校通學步道上散步或遛狗，大讚開闊的通學步道就像走在國外社區街道般安全自在舒適。

    新竹市舊社國小穿透式的通學步道讓居民走路散步呼吸都舒適。（記者洪美秀攝）

    新竹市舊社國小通學步道是環校散步道。（記者洪美秀攝）

    新竹市舊社國小通學步道是環校散步道。（記者洪美秀攝）

