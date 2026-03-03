為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    2026新北春紛節 3/21、3/22大都會公園閃亮登場

    2026/03/03 10:26 記者翁聿煌／新北報導
    新北市「2026 新北春紛節」，今年以回憶殺為主軸，橫跨時空、色彩繽紛的春日盛宴，將於3月21日、22日在新北大都會公園閃亮登場。（記者翁聿煌攝）

    新北市「2026新北春紛節」，今年以回憶殺為主軸，橫跨時空、色彩繽紛的春日盛宴，將於3月21日、22日在新北大都會公園閃亮登場，今年活動以「春紛好」的留白哲學，分別策劃「春紛好聲音」、「春紛好Chill」和「春紛好自得」3大主題區，以「集體記憶」為語言，透過3大舞台交織出跨時代的共感時刻。

    「春紛好聲音」主舞台今年獻上搖滾情歌王子范逸臣、超人氣Z世代天團告五人領軍，集結新生代都會三人組Blueburn、民謠創作樂團Theseus 忒修斯、千禧年饒唱創作新人PIZZALI、小男孩樂團主唱米非、寵物系樂團SONNIE桑尼、音樂新風潮引領者 NIO、民謠歌手蔡題謙Tee Train、新生代創作歌手黃號等實力卡司輪番獻唱；更引入打破舞台隔閡、讓全場同步沸騰的「慶記 KTV」。

    老少咸宜的「春紛好自得」，不僅有街頭藝人帶來的精彩演出、提供點歌KTV讓民眾現場大展歌喉，並持續舉辦「小小攤主市集」，引導孩子在以玩具交朋友的過程中，體會愛物惜物的永續精神。

    高灘地工程管理處長黃裕斌表示，除了3大主題區充滿回憶殺的沈浸式音樂派對，全面啟動靈魂感官的2大體驗另包含「春日好浪漫」與「MBTI 春日市集」，「春日好浪漫」拍照區從1950～1960年代的美式公路自由靈魂、1980～1990年代的追風少年速度美學，到現今的新舊共融復古流行重現，展現跨越半世紀的時光浪漫，把眾人的回憶點亮。

    新北市「2026 新北春紛節」，今年以回憶殺為主軸，橫跨時空、色彩繽紛的春日盛宴，將於3月21日、22日在新北大都會公園閃亮登場。（記者翁聿煌攝）

    熱門推播