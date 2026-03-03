為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    恆春半島南境客庄保力村鬧元宵 拜新丁、祈龜凝聚遊子鄉情

    2026/03/03 09:55 記者蔡宗憲／屏東報導
    保力村的「拜新丁」儀式，象徵著客家聚落對家族繁衍與人丁興旺的重視。（記者蔡宗憲攝）

    保力村的「拜新丁」儀式，象徵著客家聚落對家族繁衍與人丁興旺的重視。（記者蔡宗憲攝）

    恆春半島唯一的客家聚落「保力村」，昨晚於村內信仰中心保安宮（三山國王廟）盛大舉行元宵祈福儀式。儘管隨時代變遷，多數村民已不再使用客家話溝通，但百年傳承的「拜新丁」與「祈龜」傳統始終未曾間斷。這場全台最南端的客家元宵盛事，不僅是地方年度大事，更成為遠方遊子返鄉尋根的重要文化連結。

    保力村的「拜新丁」儀式，象徵著客家聚落對家族繁衍與人丁興旺的重視。早期農業社會僅限男丁參加，如今早已不分男女，統一列為「新丁」。許多在外地打拚的青年，紛紛藉由元宵佳節帶著新生兒返鄉，在廟前擺上新丁餅與福龜，向神明祈求孩子平安健康。這份跨越世代的習俗，在少子女化的衝擊下，更顯得珍貴且具凝聚力，成為保力村不可抹滅的文化符號。

    車城鄉長陳政雄表示，保力村保有極為純粹的客家底蘊，「拜新丁」儀式中最受歡迎的「擲筊祈龜」，民眾透過博杯將福龜帶回家「吃平安」，象徵全家整年順遂，並約定明年以更大的福龜「還願」。廟方也將福龜結合糖果、巧克力等零食進行包裝讓孩子們體驗，讓傳統祭祀供品轉化為具備佳節氣氛的節慶小物，展現傳統與現代融合的趣味。

    保力村長張明文指出，元宵節對於客家聚落而言重要性不亞於春節，雖然語言隨時間流逝，但客家靈魂依然鑲嵌在信仰之中。除了乞龜活動，現場也安排猜燈謎、搓元宵等民俗活動。鄉公所未來將持續推動客家風情相關活動，希望藉此引領造訪墾丁的遊客走進保力，除了欣賞自然生態，更能深度體驗這座最南端客家聚落的人文歷史風華。

    昨晚活動的高潮在於「乞龜王」博杯競賽，現場氣氛熱鬧非凡。從晚間9時展開激烈競爭，最終由在地餐飲業者林聖勛在40名報名者中，以連續4個聖杯的亮眼成績勝出，順利封為「乞龜王」。現場響起如雷掌聲，為這場充滿南台灣客家熱情的慶典畫下圓滿句點。

    保力村百年傳承的「拜新丁」與「祈龜」傳統。（記者蔡宗憲攝）

    保力村百年傳承的「拜新丁」與「祈龜」傳統。（記者蔡宗憲攝）

    百年傳承的「拜新丁」與「祈龜」傳統。（記者蔡宗憲攝）

    百年傳承的「拜新丁」與「祈龜」傳統。（記者蔡宗憲攝）

    恆春半島南境客庄保力村鬧元宵 「拜新丁」祈龜禮俗凝結遊子鄉情。（記者蔡宗憲攝）

    恆春半島南境客庄保力村鬧元宵 「拜新丁」祈龜禮俗凝結遊子鄉情。（記者蔡宗憲攝）

