集集火車站新亮點！ 3400萬打造俯瞰列車「空中平台」

集集鎮公所在集集火車站旁興建「空中平台」，完工後可登高遠眺環山景致與欣賞列車進站。（記者劉濱銓攝）

南投縣集集火車站是集集鎮重要景點，繼今年1月集集火車站迎來復駛後，集集鎮公所向交通部觀光署爭取在火車站旁建設「空中平台」也獲補助，斥資3400萬元的觀景台不僅可眺望環山景致，還能俯瞰列車進站，力拚今年8月中旬完工，可望成為集集觀光新亮點。

集集鎮公所表示，空中平台高3.75公尺、長60公尺、寬12公尺，可將集集環山視野、列車、車站周邊景觀盡收眼底，讓遊客可透過更多視角，欣賞集集自然景觀與鐵道風光。

空中平台工程經費為3400萬元，其中觀光署補助2142萬元，其餘為公所自籌，工程於本月動工，預計今年8月中旬完工，屆時適逢暑假期間，將大大提升集集觀光吸引力，可望帶動暑期旅遊熱潮。

集集鎮長吳大村說，以往民眾都在懷舊的集集火車站欣賞火車進站，未來有了空中平台，就可登高欣賞周邊景觀與列車進出站風采，且平台還有無障礙坡道，可供嬰兒推車、輪椅族進出，讓遊客可在平台一邊休憩賞景，一邊打卡拍照，盼能在集集留下美好旅遊回憶。

集集鎮公所在集集火車站旁興建「空中平台」，完工後可遠眺環山景致與欣賞列車進站。（示意圖，集集鎮公所提供）

集集鎮公所在集集火車站旁興建「空中平台」，可眺望環山與俯瞰列車進站，完工後將成為集集新亮點。（記者劉濱銓攝）

