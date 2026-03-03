高雄半屏山賞鷹季7日展開 灰面鵟鷹和赤腹鷹大軍陸續報到

半屏山中央瞭望台的定點猛禽解說活動。（自管處提供）

半屏山賞鷹季將自3月7日起展開，首批迎來灰面鵟鷹過境；4月11日起預計將有赤腹鷹大量過境，內政部國家自然公園管理處（自管處）將與高雄市野鳥學會合作，於過境高峰期各週末假日舉辦解說。

自管處表示，灰面鵟鷹和赤腹鷹是遷徙性猛禽，每年冬季飛往東南亞度冬，現在正準備再次返回俄羅斯、中國東北和日韓等北方繁殖地；高雄半屏山位於過境猛禽遷徙路線，地理位置絕佳且交通便利，山頂的中央瞭望台視野良好，是最佳的賞鷹地點。

據統計，高雄鳥會歷年來共記錄到22種猛禽，每年3月下旬以灰面鵟鷹為主，平均數量約3千多隻；4月下旬則以赤腹鷹為主，平均數量達2萬5000多隻。

今年半屏山賞鷹季自3月7日起至3月29日，將迎來灰面鵟鷹過境；4月11日起至4月19日，預計將迎接赤腹鷹大量過境。自管處特別與高雄鳥會合作，於以上過境高峰期各週末假日，舉辦半屏山過境猛禽解說活動，每週六、日上午8點與9點於半屏山中央暸望台，各安排一場猛禽解說，不需報名，歡迎民眾前往半屏山中央瞭望台聆聽。

自管處提醒，4月3日至6日春假期間，因灰面鵟鷹大軍已過，而赤腹鷹高峰期尚未抵達，正是兩大主角「換班」空檔，因此暫停解說活動。

自管處強調，半屏山原本就是熱門登山路線，但許多登山民眾並不了解半屏山擁有珍貴的猛禽生態資源，因此舉辦定點解說活動，讓遊客更了解壽山國家自然公園在生態保育上的重要角色。

高雄鳥會專業講師介紹過境猛禽。（自管處提供）

