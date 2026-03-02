老舊+鹽害雙重夾擊 雲林11座橋梁啟動改建

雲林縣府完成縣內1417座橋梁安全檢測，有88座因混凝土脫落、鋼筋裸露嚴重待修或改建。（圖由雲林縣府提供）

雲林縣去年底完成縣內1417座橋梁安全檢測，共有88座應維修，以海線占多數，其中有12座需改建、拆除或不符合治理計畫的危險橋梁，中央已核定四湖海新橋1.36億元經費，縣府辦理發包作業中，其他縣府先匡列經費施工中，另有38座U3待修橋梁，有5座維修經費約需1億元，縣府持續向中央爭取中，希望能儘快完成改善，確保用路人安全。

雲林縣交通工務局長汪令堯指出，2024、2025年度縣府委託專業顧問公司辦理轄內橋梁安全檢測，20鄉鎮市共計檢測1417座，有88座應維修，多數是橋梁結構劣化，例如混凝土大面積剝落，破碎或鋼筋明顯外露，或是明顯結構裂縫且有滲水或鋼筋鏽蝕現象等，其他還有引道堤鋪面損壞、護欄斷裂或橋墩基礎掏空裸露、防沖鋼板脫落遺失等。

請繼續往下閱讀...

汪令堯說，待修橋梁有38座分布在沿海地區，可能原因橋梁老舊，加上沿海鹽害腐蝕、橋下淨高不足乾溼交替有關。

交工局表示，88座待修橋梁，有38座已維修完成、12座規劃改建及拆除、38座待維修，其中U4橋梁之一口湖N14地方建議拆除，以鄰近同為U4待改建的光復橋替代即可，因此共有11座要改建，其中跨越舊虎尾溪的四湖海新橋，因橋面過低、主結構混凝土剝落、龜裂及鋼筋外露嚴重，多年前已列入U4橋梁亟需改建，縣府向中央已向中央提報爭取經費，去年終於核定，縣府辦理發包中。另有6座由縣府先匡列經費施工中，持續向中央爭取補助，有1座在細部設計中。

交工局說，38座待修的U3橋梁，有33座縣府編列預算維修，其他5座約需近億元，縣府將進一步向中央爭取。

雲林縣府完成縣內1417座橋梁安全檢測，有88座因混凝土脫落、鋼筋裸露嚴重待修或改建。（圖由雲林縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法