台灣國中生好累！兒盟調查私校生睡不飽比例 較公校生更高

兒盟今天公布2026台灣國中生學習壓力調查報告，顯示學生學習過勞情況越來越嚴重。（記者楊媛婷攝）

我國雖面臨少子化，但升學擠往私立國中的學生數卻不減反增，私中近期就要陸續展開招考，兒福聯盟今（2日）公布「2026台灣國中生學習壓力調查報告」，發現近57%國中生陷中重度學習疲勞，其中私校生睡眠不足7小時比例約54%，明顯高於公校生的44%。

兒盟聯盟（兒盟）去年透過網路問卷調查全國公私立國中學生，今天則公布調查，兒盟政策發展處副處長李宏文指出，台灣國中生的學習重度過勞的比例已達19.2%，相比2011年時的15.3%學生學習重度過勞，國中生學習過勞的程度已來到史上最高，甚至全台近57%學生處於中度以上學習疲勞狀態，因受長時間通勤、學習過勞和密集考試，僅2成學生只能睡滿8小時，其中私校生睡不滿7小時的比例更高達54.4%，明顯高於公校生。

李宏文表示，私校生更有一些特徵，包含到校早離校晚、1個月內每天考超過6科以上等壓力，不過私校的軟硬體滿意度則是高於公立學校。

李宏文表示，學習疲勞的程度也和成績有關，成績不好的學生學習重度過勞比例為24.1%，高於成績好學生的16.9%；國中生的日常已經被分數支配，甚至部分家長會因為孩子的成績給予有差別的關愛待遇，調查顯示有44.4%學生認為若考不好，家長重視程度就會減少，也因此孩子會覺得父母的愛帶有條件。

李宏文表示，在壓力下，卻有1/4的學生有心理困擾卻不求助，還有近3成的國中生因為課業壓力產生自殘等念頭，願意尋求校內心輔人員協助卻僅6%。

兒盟建議，家長應依照適性需求和孩子共同決定升學體制，並且應該避免成績導向的條件是關愛，也建議政府應將青壯世代心理健康支持方案下修到12歲。

台北教育大學心諮系教授陳柏霖則表示，家長面臨的壓力其實也不比孩子小，他也建議應該要讓孩子每天至少有半小時留白的時間，家長也要學習如何跟社會壓力共處。

立委張雅琳則表示，孩子的狀態其實比學習進度更重要，也表示隨心輔法通過，學校配置人力增加，會再加強宣導；立委羅廷瑋則表示，焦慮應全家一起分擔。

