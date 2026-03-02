新北勞工局送勞工福袋 提醒企業遵守勞基法維護勞權

新北市勞工局長陳瑞嘉今率領勞檢處單位，到土城區的加油站發送福袋，慰勞勞工。（圖由新北市勞工局提供）

春節假期結束，新北市勞工局長陳瑞嘉今天率領勞動檢查處到土城區的加油站及量販店發送市長福袋，關懷春節期間辛勤堅守崗位的勞工朋友，陳瑞嘉提醒企業主確實遵守勞基法相關規定，營造友善工作環境，此外，勞檢處近期將抽查事業單位在春節期間勞工出勤、工資是否符法令規定，維護勞工權益。

陳瑞嘉今早先到全國加油站土城交流道站逐一發送福袋，慰勞第一線員工，他表示，春節期間是返鄉與旅遊旺季，加油站承擔龐大的能源供應責任，感謝大家默默付出，他也關心勞工在低溫環境下的保暖與休息，提醒雇主落實輪班間隔與工時管理，避免工時過長而影響勞工身心健康。

請繼續往下閱讀...

陳瑞嘉也到大全聯土城店，關懷補貨、收銀勞工，陳瑞嘉指出，量販業者確保春節期間各項民生物資供應無虞，是勞工朋友犧牲假期守護市民的年節便利，他向勞工逐一致贈市長福袋，期許馬年健康、好運。

勞檢處長林澤州提醒，今年小年夜已正式列為國定假日，因此春節假期為小年夜至初三共5天，雇主若使勞工於該期間出勤，應依法加倍給付工資，或經勞雇協商擇日休假；勞檢處已於1月27日啟動春安專案檢查，春節前針對職安防護進行督導，開工後也將持續派員查核春節期間的工資、工時及休假安排，全面保障勞工權益。

新北市勞工局長陳瑞嘉今率領勞檢處單位到土城區的加油站慰勞勞工並合影。（圖由新北市勞工局提供）

新北市勞工局長陳瑞嘉今率領勞檢處單位，到土城區的量販店發送福袋，慰勞勞工。（圖由新北市勞工局提供）

新北市勞工局長陳瑞嘉今率領勞檢處單位，到土城區的量販店慰勞勞工並合影。（圖由新北市勞工局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法