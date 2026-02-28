為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    邊拉邊消業障！台中108顆超巨佛珠網爆紅

    2026/02/28 09:22 記者許國楨／台中報導
    台中北屯區松竹寺有一串超大佛珠。（記者許國楨攝）

    台中北屯區松竹寺有一串超大佛珠。（記者許國楨攝）

    台中街頭驚見「巨無霸佛珠」！位在北屯區松竹路上的松竹寺，近日因外牆高掛的一串超大型木質佛珠在網路掀起話題，走進寺廟只見紅燈籠高掛、香火氤氳，一串比成人還高的佛珠自樑上垂落，顆顆圓潤如拳、色澤溫潤，在牆面前筆直排開，氣勢十足，讓不少路過民眾忍不住停下腳步拍照打卡。

    這串佛珠共有108顆，象徵佛教「破除一百零八種煩惱」，現場貼有「慢慢拉」字樣，提醒民眾放慢動作、放緩呼吸，實際觀察，有信眾雙手握珠，隨著珠串一顆顆滑落，口中輕誦佛號，神情專注而平靜；也有人閉上眼睛，在規律的拉動中沉澱思緒，彷彿把連日來的壓力與焦躁一併釋放。

    有網友笑稱這裡是「連假後收心神器」，留言「拉完整串再去上班，心都定了」、「考前來一趟，求智慧加持」，甚至打趣說「不想上班不上課，先來拉佛珠」。寺方表示，設置大型佛珠，是希望以更生活化、親近的方式，讓大眾體驗念佛修心，在城市快節奏中找到片刻安定。

    張姓民眾說，高樓與車流之間，這串巨型佛珠靜靜垂掛，成為街角別具特色的風景，無論是為了消業障、增福慧，或只是想讓紛亂的心慢下來，一拉一念之間，或許正是重新整理步調、再出發的起點。

