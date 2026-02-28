嘉市觀光餐飲發展成長 金色三麥插旗嘉市推火雞披薩

致敬嘉義雞肉飯的回嘉蔥油火雞披薩。（記者王善嬿攝）

連鎖餐飲品牌金色三麥看準嘉市觀光帶動餐飲發展潛力，2月下旬進駐耐斯百貨，插旗嘉義市耐斯廣場購物中心，是品牌首間雲嘉分店；店內裝潢以經典火車車廂打造「餐酒列車」，結合在地元素，推出「回嘉蔥油火雞披薩」等4道嘉義限定料理，營造家人、朋友「到嘉靠站」停留的歡聚氛圍。

嘉義市長黃敏惠昨與市府團隊、金色三麥創辦人葉榮發、耐斯廣場董事長陳志倫等人，體驗金色三麥嘉義耐斯店的限定美味餐點。

請繼續往下閱讀...

黃敏惠表示，嘉市去年營利事業銷售額達3071億181萬7000元，連7年創新高，其中去年住宿及餐飲業成長7.41%，反映觀光帶動餐飲等產業發展趨勢。

黃敏惠說，嘉義市產業以服務業為主，去年歷經全球經濟變局、丹娜絲颱風重創，市民在風雨中生信心，一起克服困難與挫折、齊心拚經濟，此次金色三麥進駐，反映市府團隊招商的努力及嘉義市經濟發展潛力。葉榮發是嘉義女婿，讓人倍感親切，創辦的品牌是各地啤酒節重要指標，如今落腳嘉市，市民在地就能享受餐酒生活風格與精緻美食。

葉榮發說，品牌進駐嘉義市的計畫已久，在各界協助下順利展店，心中很感動；嘉市有溫暖的人情味與良好的城市治理環境，讓企業更有信心長期深耕，盼能打造民眾喜愛的聚會空間。

金色三麥嘉義耐斯店除了發揮店裝布置創意，將經典火車車廂變成能放鬆小酌、愉悅聊天的餐酒場景之外，店內餐飲呼應「到嘉靠站」主題，以阿里山山葵、嘉義火雞肉飯、咖啡黑金、阿里山烏龍茶等在地元素發想，推出「日出山葵霜降豬、回嘉蔥油火雞披薩、咖啡抵嘉烤肋串、阿里山烏龍蜜桃茶酒」等4款嘉義限定創作料理。

咖啡抵嘉烤肋串具嘉義阿里山咖啡特色。（記者王善嬿攝）

連鎖品牌金色三麥插旗嘉義市，店內裝潢以經典火車車廂創意布置。（記者王善嬿攝）

金色三麥耐斯店除提供經典菜色，還以阿里山山葵等在地元素發想菜色。（記者王善嬿攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法