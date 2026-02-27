為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台灣蘭展今開園 黃偉哲：實力夠強 世界就會為你開路

    2026/02/27 10:53 記者楊金城／台南報導
    台灣國際蘭展今天開園展出。（記者楊金城攝）

    2026台灣國際蘭展暨花卉科技展今天（27日）在農業部台南後壁區花卉創新園區開園，首日展覽吸引大批遊客前來觀賞；台南市長黃偉哲表示，台灣是全球蘭花產業重鎮，每6株蘭花更有1株就產自台南，今年更透過外貿協會邀請32個重量級國際買家與超過20國使節參訪，台灣蘭花憑藉頂尖品質與極具競爭力的價格優勢，在世界銷售版圖中站穩腳步，「印證當產品實力夠強，全世界都會為你開路」。

    黃偉哲說，台灣蘭展展期與嘉義舉辦的台灣燈會重疊，市府正研擬便捷的交通接駁，方便民眾體驗「早上賞蘭花，晚上看燈花」的雙重魅力，並可順遊附近的後壁烏樹林糖廠五分車、新營波光節與月津港燈節等特色景點。

    農業部花卉創新園區研究發展中心主任戴廷恩表示，本屆展覽首度以蘭展和花卉科技展「雙展齊發」模式，整合傳統蘭花美學與前瞻科技應用，呈現台灣花卉產業的競爭力與發展潛力。展覽規劃多元場域，包括綻放館、花漾館、鏈結館及幸福市集，並運用裸視3D、沉浸式影像與互動式AI科技，讓觀展者不僅欣賞花卉，更能理解花卉科技發展與市場應用。

    此外，展覽也強化國際採購與交流功能，設置國際商務洽談區與外銷花卉展示區，展出台灣代表性花卉如蝴蝶蘭、萬代蘭、嘉德麗雅蘭及其他出口觀賞植物，展現台灣蘭花在全球供應鏈中的關鍵角色。

    台南市農業局局長李芳林指出，蘭展將至3月16日，共計18天，在花卉科技展區特別設置「台南農產精品館」，集結在地農漁會及優質農企業的小農特色產品，現場逛展消費滿額，即有機會獲得夜奇鴨、菜奇鴨及魚頭君等台南知名人氣迷你公仔，歡迎大家將在地精選伴手禮帶回家，感受台南農業的多元魅力。

    台灣國際蘭展今天開園展出，台南市長黃偉哲（中右）參訪。（市府提供）

    台灣蘭展今開園展出，遊客一早排隊入場。（市府提供）

    台灣蘭展競賽花全場總冠軍萬代蘭。（記者楊金城攝）

    蘭展布置。（記者楊金城攝）

    台灣蘭展美不勝收。（記者楊金城攝）

