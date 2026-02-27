為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    天天都不一樣！連假天氣變化快 氣象粉專曝「去哪都要帶雨具」

    2026/02/27 10:58 即時新聞／綜合報導
    氣象粉專天氣風險指出，3天連假天氣系統變化快速，每天都有不同風貌。（資料照）

    中央氣象署預報，今天（27日）北部及東北部天氣轉涼；中部以北地區有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，3天連假天氣系統變化快速，每天都有不同風貌，如要外出則不論在哪裡都要攜帶雨具；若是在北部、東北部活動，也要留意保暖，並注意台灣南北溫差。

    天氣風險分析師廖于霆今天上午在臉書貼文中表示，今天清晨起鋒面接近並通過台灣，北部首先開始下起雨來；隨著鋒面往南移動，白天起，中南部也會逐漸轉為多雲時陰偶陣雨的天氣。

    氣溫方面，因為雲多下雨，今天中南部高溫略降到25至29度，感受舒適。北部、東北部受到鋒面後方東北風冷空氣影響，高溫降到18至20度，對比前一天的高溫有較大降幅，感受較冷。

    廖于霆稱，鋒面預計影響到今天，週六（28日）開始，東北季風增強，同時華南水氣通過，全台各地仍是陰偶陣雨天氣，整個西半部降雨機率均偏高。氣溫方面則與今天差不多，北部東北部高溫18至20度，中南部及東南部高溫25至30度；各地低溫都在18至20度。

    廖于霆說，到了下週日（3月1日），偏南風增強，鋒面重新在台灣北方海面建立，華南雲系影響中部以北，中部以北仍有陣雨，東半部、南部地區則是多雲天氣，南部可見到陽光。各地氣溫明顯回升，北部、東北部高溫回升到24至25度；中南部及東南部高溫回升到26至30度。

