元宵（火旁）龍遇雨 苗栗市長：兩天活動如期舉行風雨無阻

苗栗市（火旁）龍踩街嘉年華活動，將於今天下午登場，將安排定點的舞龍表演。（苗栗市公所提供）

228連假開始，苗栗市最受矚目的元宵節慶活動「（火旁）龍踩街嘉年華」與「（火旁）龍之夜」將在今（27）日、28日登場；受鋒面過境影響，苗栗市今天清晨起下起間歇性雨勢；苗栗市長余文忠受訪表示，兩天的活動一切準備就緒，活動將如期舉辦，風雨無阻。

苗栗市公所指出，今年（火旁）龍系列活動以「苗栗（火旁）起來」為主題，結合傳統民俗、現代藝文表演與親子互動，邀請全國民眾走進苗栗，一同感受熱鬧節慶氛圍。

「（火旁）龍踩街嘉年華」將於下午4點，苗栗市全民運動館熱鬧揭開序幕，40組表演團隊浩浩蕩蕩啟程，沿途鑼鼓喧天、龍騰獅躍，一路踩街至苗栗經國路河濱公園。專業表演團隊與在地社區團隊、社區龍隊齊聚一堂，共同為城市注入滿滿的節慶能量。

主場地河濱公園舞台將安排一系列的表演活動，邀請氣勢磅礡的南庄翔飛獅鼓陣、享譽國內外的九天民俗技藝團、節奏震撼的花響鼓樂團、展現高難度技藝的國立體育大學舞龍隊，以及融合音樂與肢體律動的身聲擊樂團輪番上陣；此外，深受小朋友喜愛的巨獸馬戲團也將帶來歡樂驚喜演出，在地建功國小舞龍隊更以青春活力展現傳承精神。

受鋒面過境影響，苗栗地區清晨起下起間歇性雨勢，不少民眾關心活動是否如期進行？市長余文忠表示，因整個活動，已安排就緒，因應下雨，也準備了雨衣，這兩天的活動將如期進行，風雨無阻。

苗栗市（火旁）龍踩街嘉年華活動，將於今天下午登場，苗栗市公所提供踩街路線，供民眾參考。（苗栗市公所提供）

