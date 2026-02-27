春雨綿綿！吳德榮曝今起至下週「鋒面、季風接力報到」

氣象專家吳德榮指出，今天鋒面報到，中部以北轉雨轉涼，明天降雨範圍再擴大至南部。（資料照）

中央氣象署預報，今天（27日）北部及東北部天氣轉涼；中部以北地區及馬祖、金門有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今天鋒面報到，中部以北轉雨轉涼，明天（28日）降雨範圍再擴大至南部；下週前半第二波鋒面南下，偶有「春雷」及較大雨勢；下週後半東北季風增強，迎風面有雨、氣溫下降。

吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新（26日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天鋒面南下，中部以北及東半部轉有局部陣雨，並有較大雨勢，中部以北及東北部轉涼。

請繼續往下閱讀...

吳德榮稱，明天中部以北仍有明顯降雨，範圍逐漸擴及南部，中部以北仍偏涼。下週日（3月1日）降雨區逐漸北移，上半天中部以北仍有局部降雨，下午起至週一（2日）上半天降雨停歇，為短暫空檔，天氣回暖。

吳德榮分析，下週一下午起鋒面南下，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫下降；下週二（3月3日）降雨範圍擴大，各地皆有局部陣雨，偶有「春雷」及較大雨勢的機率，氣溫再轉涼。

下週三（3月4日）鋒面南移至巴士海峽，天氣略好轉，氣溫略升，局部地區偶有少量降雨的機率。下週四（5日）為短暫空檔，北海岸、東半部偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮補充，最新模式期末模擬已調整，下週五（3月6日）東北季風增強，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫下降。下週六（7日）及下下週日（8日）天氣轉乾。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法