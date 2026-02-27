偏遠學校嘉縣雙溪國小翻轉國際視野 與日本浜小學校結姐妹校

雙溪國小師生到日本浜小學校進行交流。（雙溪國小提供）

嘉義縣朴子市雙溪國小是偏遠學校，為翻轉學生國際視野，師生團隊昨赴日本大阪府泉大津市立浜小學校，以防災教育為起點，實踐「教育無國界」的理念，進行見學交流，雙方更簽署姐妹校協議，見證偏鄉學校憑藉課程特色與教育理念，由學生展現國際力，成功走向世界舞台。

雙溪國小校長徐英傑說，跨國情誼源於兩校對「防災教育」的重視，2023年起雙方展開線上交流課程，從台日文化理解到SDGs議題，學生共同進行「災民避難收容所設計」、「社區老人安養中心防災規劃」及「科技融入防災」等主題探究與成果分享，透過長時間的討論與合作，逐步建立理解與信任。

去年12月浜小學由校長西尾光弘率領師生來台到雙溪國小進行為期三天的入校學習並簽署合作備忘錄（MOU），學生跨越語言隔閡，在合作與行動中建立友誼。

昨天雙溪國小回訪日本，浜小學學生化身小小導覽員，帶領雙溪師生走進社區，認識防災倉庫，體驗日本小學的營養午餐與日常清掃活動，在雙溪學生悠揚的陶笛演奏中，簽署姐妹校合約。

徐英傑表示，願孩子珍惜集眾人之力促成的國際情誼，用心體悟並常懷感恩；西尾光弘說，看見到兩校孩子跨越語言隔閡，真誠互動、自然交流，令他深受感動。

雙溪國小學生涂敦淇表示，交流看到很多不一樣的防災設備，如台灣沒有的防災倉庫；浜小學學生田嶋紘人說，和台灣學生交流，發現熱情可以超越語言隔閡，更互相學習防災和雙方的文化，是很珍貴的經驗。

浜小學學生介紹防災倉庫讓雙溪國小學生瞭解。（雙溪國小提供）

雙溪國小與浜小學締結姊妹校。（雙溪國小提供）

