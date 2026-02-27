徐巧芯急護航！四叉貓「連連看」：李四川土地與惡霸弟公司地址一樣

四叉貓發文揭露，翻開李四川財產申報的土地欄位，正巧與其惡霸弟經營的公司地址一模一樣，他為此質疑「李四川知道他土地上的那間公司，會派人去工地鬧事恐嚇嗎？」（圖擷自臉書）

新北市長選戰升溫，國民黨擬參選人李四川日前被爆出親弟是「環保蟑螂」、姪子「曾非法持有公告管制的刀械」，藍委徐巧芯質疑踢爆這些事的網紅「四叉貓」是民進黨參選人蘇巧慧的側翼，對此四叉貓再度發文揭露，翻開李四川財產申報的土地欄位，正巧與其惡霸弟經營的公司地址一模一樣，他為此質疑「李四川知道他土地上的那間公司，會派人去工地鬧事恐嚇嗎？」、「這種程度的連連看應該不算潑髒水抹黑打泥巴仗吧」。

四叉貓在臉書以「李四川的小琉球惡霸家族」為題發文指出，因為徐巧芯昨天發文護航李四川，說李四川跟惡霸弟弟毫不相干，還扯說他是蘇巧慧的側翼打手，所以他睡醒後試著來玩連連看。

四叉貓表示，根據《臺灣屏東地方法院114年度簡字第1376號刑事判決》，李賜福（李四川的惡霸弟）經營一間「兆福環球有限公司」，曾經派李昀南（李四川的惡霸姪／槍砲彈藥刀械管制條例／四把武士刀）去別人的工地潑漆放鞭炮撒冥紙剪斷管線敲破車窗玻璃。他也貼出「兆福環球有限公司」的公司登記地址為：屏東縣琉球鄉中福村本漁路68號一樓。

四叉貓分享，使用「地籍圖資料網路便民服務系統」輸入「兆福」的門牌，這個門牌有很多地號，其中一個地號是「屏東縣琉球鄉白沙段159-1」。而翻開李四川財產申報的土地欄位，有一塊地正巧也是「屏東縣琉球鄉白沙段159-1」。

四叉貓對此提出，請問李四川知道他的土地上面蓋的房子，是他的惡霸弟（李賜福）登記的公司嗎？請問李四川知道他土地上的那間公司，會派人（李四川的姪子）去工地鬧事恐嚇嗎？

四叉貓直言，這種程度的連連看應該不算潑髒水抹黑打泥巴仗吧，他只是把政府網站可查詢的公開資訊列出來提出疑問而已。四叉貓也說，「不過李四川不敢回應也沒關係啦，反正是他要選又不是我要選（攤手）」。

對此網友紛紛在發文底下留言「巧芯真的很急欸」、「現在只要有不同聲音，一律歸類到側翼嗎？」、「李四川也差不多是同夥了吧」等。

