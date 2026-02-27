美智庫拋「地獄景象」具體藍圖 助台灣不靠美軍取勝

圖為國軍「115年海軍春節加強戰備」，操演陸用型監偵無人機。（資料照）

美智庫提出美軍「地獄景象」防衛概念藍圖，主張台灣運用大量無人機結合傳統武器，在共軍進犯時集中打擊，使入侵代價高到難承受；台灣可在不依賴美軍下達嚇阻效果，也呼應美國總統川普（Donald Trump）要求盟友承擔更多防衛責任的政策方向。

華府智庫「新美國安全中心」（Center for a New American Security, CNAS）今天發布逾30頁報告，題為「台灣的地獄景象：重新思考不對稱防衛」（Hellscape for Taiwan：Rethinking Asymmetric Defense）。

「地獄景象」」（Hellscape）概念由美軍印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）於2024年6月首次提出。他當時主張，一旦中國入侵台灣，美軍可向台灣海峽大量投放無人系統，「把台海變成無人地獄」，藉此拖慢解放軍行動並爭取其他兵力部署時間。

這項構想靈感來自烏克蘭運用低成本無人機抵禦規模更大的俄軍經驗。

不過，報告指出，除非美軍在台灣駐軍，否則美方必須依賴射程更遠、成本更高且數量有限的無人系統進行作戰。相較之下，台灣更適合運用小型、低成本無人機進行本土防衛。因此報告強調，「地獄景象」應被視為台灣自身的防衛構想，而非單純的美國作戰方案。

80公里「海上地獄」防區

報告建議，台灣應建立由登陸灘頭向外延伸、縱深約80公里的4層「海上地獄戰場」，透過不同類型無人機與武器組合，擊沉、損毀或干擾運送入侵部隊的解放軍艦艇。

第一層位於距海岸40至80公里海域，運用長程空中、海面與水下無人載具，以及誘餌無人機，搭配反艦巡弋飛彈與超音速飛彈，對共軍防空系統發動飽和攻擊。

報告指出，在無人機與飛彈混合攻勢下，中國軍隊幾乎沒有時間區分真實威脅與誘餌，將被迫全面攔截，迅速耗盡艦載防空飛彈，使艦隊暴露於後續攻擊之下。

第2層防線位於離岸5至40公里海域，主要鎖定運送部隊與裝備的登陸艇。台灣可預先布設大規模水雷，並在解放軍掃雷與清除障礙時，以無人機與飛彈持續攻擊，打亂登陸計畫。

最後兩層防線則位於距岸5公里海域及登陸灘頭。台灣將部署短程武器與具自主攻擊能力的無人機，後者可在無須操作員輸入的情況下完成最後一段攻勢，有效阻止敵方干擾無人機與其控制人員間的通訊。

值得注意的是，報告建議的「地獄景象」構想建立在台灣既有的「豪豬戰略」上，透過納入數以千計的低成本無人機加以強化。鑑於中國很可能對台灣的網路與指揮管制節點發動電子攻勢，「地獄景象」概念主張採取大規模打擊，並隨著敵軍接近台灣海岸而提高攻擊密度。

這項戰略拋棄傳統「武器運用效率」與「目標優先順序」的概念，轉而主張只要是接近台灣的中共艦艇，全都應被無限制地攻擊。

「豪豬戰略」執行仍不足

這份報告也示警，台灣的「豪豬戰略」迄今執行不力。報告指出，川普政府官員等批評人士指責台灣「缺乏緊迫感」，雖然近期國防預算有所增加，但投入仍然遠遠不足。

報告指出，台灣軍方長期面臨人力短缺與訓練不足問題，且在不對稱作戰能力上的投資仍不夠。「除了裝備問題外，台灣軍隊在人力、訓練與作戰規劃方面也存在嚴重缺陷，令人質疑其能否抵禦規模更大的解放軍。」

報告建議，台灣應將更多資源投入國內國防產業，擴大自主無人機生產能力。無人系統能以較低成本提供精準打擊，補足昂貴武器數量有限的缺口，同時在高風險任務中降低官兵傷亡風險。

