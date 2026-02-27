曝國民黨難重返執政關鍵 黃暐瀚：尾巴搖狗、騎虎難下

針對行政院版1.25兆國防特別條例多次遭到藍白立委阻擋，資深媒體人黃暐瀚先前曾發文質疑「親美友日的國民黨，還在不在？國民黨真的有走在重返執政的路上嗎？」（資料照）

針對行政院版1.25兆國防特別條例多次遭到藍白立委阻擋，資深媒體人黃暐瀚先前曾發文質疑「親美友日的國民黨，還在不在？國民黨真的有走在重返執政的路上嗎？」他昨日再度發文直言，藍營政客們，為了選舉、怕得罪自己的支持者，最後反綠反成了「反美反日」或至少「疑美疑日」。他認為這將使國民黨難以「重回執政」。

黃暐瀚在臉書以「尾巴搖狗」為題發文指出，他在先前主持的節目上，曾清楚說明過他對國民黨失去「親美友日」優勢的看法。他深信國民黨內不乏仍主張「親美友日」的大咖，但礙於藍營選民喜歡接觸的特定媒體，不斷灌輸「疑美疑日」的觀點，看久了之後，反過來對仍想維持親美友日的藍營政客產生了制約，正所謂「尾巴搖狗」，騎虎難下。

黃暐瀚強調，他不是政治人物，不用擔心講出任何同溫層TA不喜歡聽的話，但他同情藍營裡面被綁架的政客們，為了選舉，為了怕得罪自己的支持者，莫名其妙地被意識形態一路綁架，反綠反成了「反美反日」或至少「疑美疑日」了。

黃暐瀚表示，他所觀察的這個狀況，將使國民黨難以「重回執政」。不過如今眼見「盧瑜蔣、三大咖」開始進行修復重建，對於台灣恢復正常「政黨政治」之路，也讓他增加了一些信心。

