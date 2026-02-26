為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    古都馬20週年「龍蝦+米其林」 3月1日補給美食大道炸場

    2026/02/26 18:00 記者洪瑞琴／台南報導
    今年台南古都馬有龍蝦助陣。（記者洪瑞琴攝）

    今年台南古都馬有龍蝦助陣。（記者洪瑞琴攝）

    被跑友暱稱為「美食障礙挑戰賽」的台南古都國際半程馬拉松，將於3月1日上午5時30分在永華市政中心開跑。適逢賽事邁入第20週年，報名人數衝上2萬5289人，創下歷史新高，更吸引來自36個國家、417位外籍選手共襄盛舉，規模堪稱全台最大半程馬拉松之一。

    今（26）日賽前暖身宣傳現場話題滿滿，其中最吸睛的莫過於賽事當天17.5公里處的「美食大道」。龍蝦、烤雞、豬腳、蜂蜜滷味、舒肥雞胸等澎湃料理一字排開，香氣四溢；更邀集多家米其林必比登推薦名店助陣，包括阿霞飯店現蒸米糕、阿文米粿、筑馨居勇伯豆花等台南經典小吃，讓跑者一邊挑戰自我、一邊大啖美食。另也貼心準備素食鹹酥雞、素食咖哩牛肉飯與素食蔬菜粥，照顧不同飲食需求，堪稱全台最豪華補給站。

    市長黃偉哲表示，古都馬能一年比一年熱鬧，靠的是無數單位、贊助企業與志工夥伴齊心投入。今年報名突破2萬5千人，寫下新頁，未來也將持續朝全台最大半程馬拉松目標邁進。今年總獎金突破百萬元，半程馬拉松組第1名獎金提高至10萬元，為全台半馬獎金之冠；同時首度增設學生組，並新增健康休閒體驗組，邀請身心障礙跑者一起上場，讓賽事從競技延伸至全民參與。

    為行銷在地農特產，各行政區美食齊發聲，從善化牛肉湯、南化黑糖、玉井黃金蕎麥麵與烏魚子芒果乾，到學甲虱目魚丸、安平蚵仔煎、官田菱角酥與菱魚香鬆，讓跑者邊跑邊吃、邊吃邊感受「全糖城市」的熱情，也讓這場20週年盛會，不只拚速度，更拚味蕾記憶。

    阿霞飯店現蒸米糕為跑者補充活力。（記者洪瑞琴攝）

    阿霞飯店現蒸米糕為跑者補充活力。（記者洪瑞琴攝）

    賽事結合台南在地特色，玉井黃金蕎麥麵。（記者洪瑞琴攝）

    賽事結合台南在地特色，玉井黃金蕎麥麵。（記者洪瑞琴攝）

    今年台南古都馬邀集多家米其林必比登推薦名店助陣，台南市長黃偉哲（右2）與南市立委陳亭妃（左2）聯袂宣傳。（記者洪瑞琴攝）

    今年台南古都馬邀集多家米其林必比登推薦名店助陣，台南市長黃偉哲（右2）與南市立委陳亭妃（左2）聯袂宣傳。（記者洪瑞琴攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播