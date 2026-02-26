古都馬20週年「龍蝦+米其林」 3月1日補給美食大道炸場

今年台南古都馬有龍蝦助陣。（記者洪瑞琴攝）

被跑友暱稱為「美食障礙挑戰賽」的台南古都國際半程馬拉松，將於3月1日上午5時30分在永華市政中心開跑。適逢賽事邁入第20週年，報名人數衝上2萬5289人，創下歷史新高，更吸引來自36個國家、417位外籍選手共襄盛舉，規模堪稱全台最大半程馬拉松之一。

今（26）日賽前暖身宣傳現場話題滿滿，其中最吸睛的莫過於賽事當天17.5公里處的「美食大道」。龍蝦、烤雞、豬腳、蜂蜜滷味、舒肥雞胸等澎湃料理一字排開，香氣四溢；更邀集多家米其林必比登推薦名店助陣，包括阿霞飯店現蒸米糕、阿文米粿、筑馨居勇伯豆花等台南經典小吃，讓跑者一邊挑戰自我、一邊大啖美食。另也貼心準備素食鹹酥雞、素食咖哩牛肉飯與素食蔬菜粥，照顧不同飲食需求，堪稱全台最豪華補給站。

市長黃偉哲表示，古都馬能一年比一年熱鬧，靠的是無數單位、贊助企業與志工夥伴齊心投入。今年報名突破2萬5千人，寫下新頁，未來也將持續朝全台最大半程馬拉松目標邁進。今年總獎金突破百萬元，半程馬拉松組第1名獎金提高至10萬元，為全台半馬獎金之冠；同時首度增設學生組，並新增健康休閒體驗組，邀請身心障礙跑者一起上場，讓賽事從競技延伸至全民參與。

為行銷在地農特產，各行政區美食齊發聲，從善化牛肉湯、南化黑糖、玉井黃金蕎麥麵與烏魚子芒果乾，到學甲虱目魚丸、安平蚵仔煎、官田菱角酥與菱魚香鬆，讓跑者邊跑邊吃、邊吃邊感受「全糖城市」的熱情，也讓這場20週年盛會，不只拚速度，更拚味蕾記憶。

阿霞飯店現蒸米糕為跑者補充活力。（記者洪瑞琴攝）

賽事結合台南在地特色，玉井黃金蕎麥麵。（記者洪瑞琴攝）

今年台南古都馬邀集多家米其林必比登推薦名店助陣，台南市長黃偉哲（右2）與南市立委陳亭妃（左2）聯袂宣傳。（記者洪瑞琴攝）

