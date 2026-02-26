新北萬金杜鵑、特色花卉前進台北101 繽紛展出到4/19

「新北花Young101」展覽在台北101的4樓都會廣場展出到4月19日，展出奪得多項國際大獎的萬金杜鵑，現場也展售茶、蜂蜜、甘藷及花卉等新北青農好物。（記者黃子暘攝）

新北萬里、金山杜鵑與特色花卉前進台北101。農業局長諶錫輝說，「新北花Young101」展覽即日起開幕，展出奪得多項國際大獎的萬金杜鵑，花展期間現場也展售茶、蜂蜜、甘藷及花卉等新北青農好物，週末更開設手作體驗課程，展出到4月19日，邀請大眾來欣賞花農、青農、藝術家、企業與市府協力推動的精品級花卉盛宴。

諶錫輝指出，「新北花Young101」展覽在台北101的4樓都會廣場展出到4月19日，展期分兩階段呈現，首波自即日起至3月22日由榮獲18項國際大獎的萬金杜鵑領銜登場，展出以鋼構工藝結合杜鵑粉色意象打造粉色溫室，及農業部桃園區農業改良場與「杜鵑博士」柳枝芳自行育種的新品種杜鵑。

農業局補充，3月23日至4月19日，陸續由繡球花、多肉植物等更多新北特色花卉接力展出花展期間現場也會展售新北農特產。

新北市青年農民聯誼會長許元耀說，登上台北101，不僅是銷售通路的拓展，更代表新北青農創新與產品品質已具備國際水準，也代表青農的產品能在台北101上架、與世界一流品牌並列。

農業局說，新北萬里及金山區是國內重要杜鵑花產區，種植規模達30公頃，年產量約600萬株，盼藉這次展覽讓國際看見新北特色農產，詳細資訊可追蹤「新北市農業局-稼日蒔光」臉書粉絲團，或上萬金杜鵑官網查詢。

「新北花Young101」展覽期間也展售茶、蜂蜜、甘藷及花卉等新北青農好物。（記者黃子暘攝）

