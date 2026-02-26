為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北萬金杜鵑、特色花卉前進台北101 繽紛展出到4/19

    2026/02/26 16:29 記者黃子暘／新北報導
    「新北花Young101」展覽在台北101的4樓都會廣場展出到4月19日，展出奪得多項國際大獎的萬金杜鵑，現場也展售茶、蜂蜜、甘藷及花卉等新北青農好物。（記者黃子暘攝）

    「新北花Young101」展覽在台北101的4樓都會廣場展出到4月19日，展出奪得多項國際大獎的萬金杜鵑，現場也展售茶、蜂蜜、甘藷及花卉等新北青農好物。（記者黃子暘攝）

    新北萬里、金山杜鵑與特色花卉前進台北101。農業局長諶錫輝說，「新北花Young101」展覽即日起開幕，展出奪得多項國際大獎的萬金杜鵑，花展期間現場也展售茶、蜂蜜、甘藷及花卉等新北青農好物，週末更開設手作體驗課程，展出到4月19日，邀請大眾來欣賞花農、青農、藝術家、企業與市府協力推動的精品級花卉盛宴。

    諶錫輝指出，「新北花Young101」展覽在台北101的4樓都會廣場展出到4月19日，展期分兩階段呈現，首波自即日起至3月22日由榮獲18項國際大獎的萬金杜鵑領銜登場，展出以鋼構工藝結合杜鵑粉色意象打造粉色溫室，及農業部桃園區農業改良場與「杜鵑博士」柳枝芳自行育種的新品種杜鵑。

    農業局補充，3月23日至4月19日，陸續由繡球花、多肉植物等更多新北特色花卉接力展出花展期間現場也會展售新北農特產。

    新北市青年農民聯誼會長許元耀說，登上台北101，不僅是銷售通路的拓展，更代表新北青農創新與產品品質已具備國際水準，也代表青農的產品能在台北101上架、與世界一流品牌並列。

    農業局說，新北萬里及金山區是國內重要杜鵑花產區，種植規模達30公頃，年產量約600萬株，盼藉這次展覽讓國際看見新北特色農產，詳細資訊可追蹤「新北市農業局-稼日蒔光」臉書粉絲團，或上萬金杜鵑官網查詢。

    「新北花Young101」展覽期間也展售茶、蜂蜜、甘藷及花卉等新北青農好物。（記者黃子暘攝）

    「新北花Young101」展覽期間也展售茶、蜂蜜、甘藷及花卉等新北青農好物。（記者黃子暘攝）

    「新北花Young101」展覽在台北101的4樓都會廣場展出到4月19日。（記者黃子暘攝）

    「新北花Young101」展覽在台北101的4樓都會廣場展出到4月19日。（記者黃子暘攝）

    「新北花Young101」展覽在台北101的4樓都會廣場展出到4月19日。（記者黃子暘攝）

    「新北花Young101」展覽在台北101的4樓都會廣場展出到4月19日。（記者黃子暘攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播