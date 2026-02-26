蔣萬安推育兒減工時政策 王婉諭促修性平法、政府補助薪資

台北市長蔣萬安昨（25）日表示，下月將試辦育兒減工時措施；時代力量黨主席王婉諭認為該政策方向正確，然整體仍屬實驗性質，象徵意義大，呼籲修訂性平法，以既有法規落實政策善意。（資料照）

台北市長蔣萬安昨（25）日表示，下月將試辦育兒減工時措施，家中有12歲以下子女的家長，屆時將可在企業不減薪的前提下減少1小時工時，由市府補助8成減少薪資；時代力量黨主席王婉諭認為該政策方向正確，然整體仍屬實驗性質，象徵意義大，呼籲修訂性平法，以既有法規落實政策善意。

王婉諭指出，根據「性別平等工作法」第19條，勞工得為撫育未滿3歲子女申請每日減少1小時工時，卻明文規定「不得請求報酬」，導致實際申請率僅約2.7%，制度與現實之間存在巨大落差，讓法律保障淪為紙上權利。她強調，當勞工一旦依法申請就必須承擔減薪與職場壓力，等同要求家長自行吸收所有代價，在長工時與高壓職場文化下，公司各種刁難、同事的異樣眼光，甚至就連請個育嬰假，最後都等同於離職，多數人自然「不敢用、不能用」，政策效果也就名存實亡。

王婉諭表示，身為職業婦女，對在職家長的生活節奏感受格外深刻。每天傍晚，下班、接送孩子、準備晚餐與照顧作息交織在一起，長期處於時間高度壓縮的狀態。若能提早1小時下班，對家庭與親職品質都將有實質幫助，但在現行制度下，多數人連想像都不敢。

但王也指出，整體預算僅550萬元，在台北市超過18萬家企業的規模下，實際能受惠的企業與勞工極為有限，象徵意義遠大於實質效果；韓國、日本近年已陸續擴大育兒減工時的適用年齡，並由政府提供薪資補貼，而在少子化問題更嚴峻的台灣，制度卻仍停留在「有權利但需自行承擔成本」的階段，無法真正成為家長後盾。

她主張，改革第一步應從修法著手，建議性平法第9條應將「不得請求報酬」改為由政府補貼薪資損失，並將適用年齡由未滿3歲擴大至12歲以下，讓更多在職家長有機會提早回家陪伴孩子。她強調，相較一次性的補貼，時間才是家長最缺乏、也最需要被政策支持的資源。

王婉諭最後呼籲，相關政策討論不應淪為選舉口號，而應誠實回應家長的真實需求，透過制度改革，真正改善育兒與勞動環境，讓「安心生育」成為可以實踐的目標。

