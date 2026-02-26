青森睡魔在台灣燈會亮相 長榮文苑推日本美食節

長榮文苑搭配台灣燈會推出日本美食節。（記者林宜樟攝）

2026台灣燈會即將在3月3日於嘉義縣登場，日本青森睡魔參與是一大亮點，呈現異國文化，位於燈區核心區域的嘉義長榮文苑酒店搭配開幕六週年，今天宣布即日起至4月30日推出包含「縱貫日本．旬味列島」日本美食節、「Tech Living Stay」智慧科技住房專案及攜手在地達人規劃的「阿里山深度走讀」特色行程，如美食節中如青森扇貝海鮮味噌燒、青森狩人石鍋炊飯，讓民眾在賞燈時也能一併體驗日本飲食文化。

長榮文苑今天宣布六週年慶活動，總經理蘇筱斐表示，六週年是進化的重要里程碑，期許結合在地旬味的豐盛饗宴、科技生活的實踐與山林走讀的體驗，引領旅客感受嘉義之美。

咖啡廳自助餐推出日本美食節，以日本列島為靈感，規劃八大主題餐區，帶領賓客從東北雪國的海味走入關東、關西的經典料理；業務行銷部總監鄧祥仁說，燈會期間有許多日本職人、貴賓入住，準備招牌料理提供享用，學習日本達人的精神。

美食節菜色如冷菜南蠻漬鯖魚、醋味噌拌鮮貝及鮭魚卵芥籽玉子蒸，經典北海道鮭魚鏘鏘燒、朴葉味噌牛肉，還有充滿山林風味青森狩人石鍋炊飯，炙烤白帶魚卷幽庵燒以特製醬汁醃漬後慢火細烤，平日晚間與假日限定有旬味職人手捲與日式舒芙蕾鬆餅，日式甜點如白玉紅豆抹茶奶酪及紅豆水羊羹。

另外，六週年慶攜手嘉義在地企業威柏科技，將智慧應用導入住宿細節，住宿專案提供精選科技禮，房客可免費預約體驗氮化鎵高速充電器，也提供磁吸三合一無線充電立架等便利科技產品體驗。

為推廣永續旅遊，推出「阿里山深度走讀」住房專案，3月起至5月31日止，旅客在專業走讀團隊的帶領進行3天2夜遊程，其中1晚入住全台灣海拔最高的阿里山賓館。

日本青森睡魔在台灣燈會製作展出，長榮文苑搭配推出青森狩人石鍋炊飯。（記者林宜樟攝）

長榮文苑提供科技體驗住房。（長榮文苑提供）

