    首頁 > 生活

    台大醫院美食街爆食安風波！包子內餡疑藏塑膠 店長這樣說

    2026/02/26 14:47 記者侯家瑜／台北報導
    民眾指控肉包內餡出現長條塑膠。（記者侯家瑜攝）

    民眾指控肉包內餡出現長條塑膠。（記者侯家瑜攝）

    台大醫院美食街近日爆出食安風波。一位家屬在社群上發文，表示自己帶孩子到急診就醫，順便在醫院樓下美食街購買肉包，沒想到咬開後，竟在內餡中發現一條長長塑膠異物，質疑有食安疑慮。對此，包子店店長無奈表示這屬於單一個案，尚未看到實物，衛生局已到場稽查，事件仍待釐清。

    記者實地前往了解，包子店店長坦言，確實得知有相關反映，但強調「這是單一個案」。他表示，店內平時都有嚴格把關，但偶爾仍可能出現小錯誤。針對異物究竟是塑膠還是其他材質，店長表示自己未見到實物，無法確認，「目前為止沒有民眾把東西帶回來給我們看，也沒有接到當事人電話反映。」

    當記者追問是否為工廠製作過程出問題時，店長表示，包子由工廠送來，店內蒸熟販售，「你們去買也是打開才會看到。」若真有問題，店家不可能故意販售。

    對於外界質疑，店長表示並不覺得冤枉，但真的是因為自己沒看到實物，所以也很難說明異物是什麼，他也很慎重的道歉；並透露，衛生局今天已到場檢查，他也全程配合拍照與稽查程序，後續將依調查結果進一步處理。

    對此，台北市衛生局食藥科長林冠蓁表示，目前未接獲民眾陳情，會派員前往現場針對人員衛生、食材處理、病媒防治及作業場所衛生等進行稽查，如查獲相關衛生缺失事項，將責令限期改善，期屆複查如仍不符規定，將依違反食安法第8條第1條及第44條第1項第1款處6萬到2億元罰鍰。

    台大醫院美食街爆食安風波，衛生局已到場檢查。（記者侯家瑜攝）

    台大醫院美食街爆食安風波，衛生局已到場檢查。（記者侯家瑜攝）

