為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    228連假 桃園清潔隊收運正常垃圾

    2026/02/26 12:48 記者謝武雄／桃園報導
    228連假，桃園市仍按平日清運狀況收運垃圾、資源回收物。（環保局提供）

    228連假，桃園市仍按平日清運狀況收運垃圾、資源回收物。（環保局提供）

    228連假即將到來，桃園市各區清潔隊垃圾收運服務仍照常進行，除週日（3月1日）停收外，27、28日皆依平日時段正常收運，鑑於連假期間垃圾量約為平日的1.7倍，清潔隊已提前佈署人力與車輛調度，確保收運不中斷，也建議民眾多加利用「桃園垃圾車」APP或至官方網站（https://route.tyoem.gov.tw）查詢路線資訊。

    環境管理處長張書豪表示，由於假日倒垃圾的民眾、垃圾數量都會增加，難免影響速度，因此建議市民透過手機查詢，就能準時交付垃圾，不必在街頭久候。

    張書豪也呼籲市民做好「垃圾分類、資源回收」及「廚餘瀝乾」，家中聚會後的餐盒、飲料瓶等妥善分類回收；瓦斯罐、噴霧罐等高壓瓶罐需遵循「確認用盡、獨立打包、加註警語、交付資收」四步驟；鋰電池與行動電源請獨立打包交予資收車，勿混入一般垃圾，以防清運過程中因擠壓摩擦引發火災，保障第一線清潔隊員的安全。

    228連假，桃園市仍按平日清運狀況收運垃圾、資源回收物。（環保局提供）

    228連假，桃園市仍按平日清運狀況收運垃圾、資源回收物。（環保局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播