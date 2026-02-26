228連假 桃園清潔隊收運正常垃圾

228連假，桃園市仍按平日清運狀況收運垃圾、資源回收物。（環保局提供）

228連假即將到來，桃園市各區清潔隊垃圾收運服務仍照常進行，除週日（3月1日）停收外，27、28日皆依平日時段正常收運，鑑於連假期間垃圾量約為平日的1.7倍，清潔隊已提前佈署人力與車輛調度，確保收運不中斷，也建議民眾多加利用「桃園垃圾車」APP或至官方網站（https://route.tyoem.gov.tw）查詢路線資訊。

環境管理處長張書豪表示，由於假日倒垃圾的民眾、垃圾數量都會增加，難免影響速度，因此建議市民透過手機查詢，就能準時交付垃圾，不必在街頭久候。

張書豪也呼籲市民做好「垃圾分類、資源回收」及「廚餘瀝乾」，家中聚會後的餐盒、飲料瓶等妥善分類回收；瓦斯罐、噴霧罐等高壓瓶罐需遵循「確認用盡、獨立打包、加註警語、交付資收」四步驟；鋰電池與行動電源請獨立打包交予資收車，勿混入一般垃圾，以防清運過程中因擠壓摩擦引發火災，保障第一線清潔隊員的安全。

